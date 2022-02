‘Ik ben hier ter nagedachtenis van mijn broer Hijn’

16/02/2022 16:01

-

Iwan Brave

Anthony Bijnen op een terras in Paramaribo met de krant waarin het groot artikel ter nagedachtenis van zijn broer, de fotograaf Hijn Bijnen.

Foto: Iwan Brave



PARAMARIBO –

“Ik ben hier ter nagedachtenis van mijn broer omdat hij een groot deel van zijn leven in Suriname heeft gewoond, bijna dertig jaar; het is een integraal deel van zijn leven geweest. Wij broers die in Europa wonen, weten daar weinig van en dat probeer ik nou op te halen.” Anthony Bijnen (75) was ruim drie maanden in Suriname op zoektocht naar details van het leven van zijn jongere broer, de fotograaf Hijn Bijnen, die januari 2021 op 72-jarige leeftijd overleed.

Anthony kwam naar Suriname op de eerste plaats ‘uit liefde’ voor

zijn broer, maar uiteindelijk wil hij een boek over hem schrijven.

Hij verbleef afgelopen ruim drie maanden in zijn huis aan de

Costerstraat. “Ik heb me zo verbonden gevoeld met Hijn, in zijn

streven, in zijn manier van zijn. Hij had een heel sterk

rechtvaardigheidsgevoel en heeft zijn hele leven lang daarvan

uiting gegeven. Ik vind dat dat moet worden gememoreerd.” Ze lijken

als twee druppels water op elkaar, wat soms zorgde voor de nodige

schrik: ‘Hoe kan dat nou, ik heb Hijn gezien maar die is dood!’

Er was natuurlijk heel wat te vinden tijdens zijn zoektocht, al

was het maar de talloze foto’s die Hijn van Suriname heeft gemaakt.

“Zelfs te veel om te tellen, laat staan dat ik ze allemaal zou

moeten bekijken. Hijn had al een heel leven achter de rug toen hij

besloot: ‘Nou, ik ga wat anders doen; ik word fotograaf.’ Dat geeft

een vrijheid van mind aan. Ik vind dat er sowieso een fotoboek moet

uitkomen van zijn werk”

Hijn Bijnen kwam 1989 naar Suriname om voor Vrij

Nederland een reportage te maken over de dood van granman

Agbago Aboikoni der Saramaccaners. Hij besloot te blijven. “Hij was

sindsdien bijna dertig jaar de chroniqueur van Suriname”, stelt

Anthony. “Hijn was een apart figuur, je zag hem overal op zijn gele

fiets, met papegaai op zijn schouders en zijn camera. Hij

fotografeerde gewoon van alles.”

Over zijn bevindingen uit gesprekken met verschillende personen

zegt hij: “In zijn totaliteit was Hijn een heel dwars iemand, hij

kon heel bot zijn, heel on-Surinaams eigenlijk. Hij kon heel erg de

waarheid stellen en daardoor heel onaangenaam zijn. Maar het

grappige is weer dat iedereen van hem hield en weet dat Hijn een

heel goed hart had. Hij was onderdeel van de gemeenschap hier, met

zijn gele fiets, papegaai en camera; hij was er altijd! Dat is

bijzonder.”

Anthony zat vroeger in de IT-branche. Een ‘muisarm’ dwong hem

twintig jaar geleden ermee op te houden en sloeg hij aan het

kunstschilderen. Hij heeft een groot portret van Hijn geschilderd

op de gevel van zijn huis in de Costerstraat. “Wat ik hoor is dat

er mensen zijn die hem niet hebben gekend en denken: ‘Met zo’n

groot hoofd op de gevel, dan zal het wel een belangrijke persoon

zijn.’ Dat was een beetje de bedoeling; om van mijn broer Hijn een

belangrijk persoon te maken.” Anthony gaat donderdag terug naar

Griekenland.

Anthony bovenaan de trap van het huis, in de

Costerstraat, van zijn jongere broer Hijn wiens portret hij heeft

geschilderd op de voorgevel om hem een ‘belangrijk persoon’ te

maken.

Lees uitgebreid het groot interview in onze

woensdageditie







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina