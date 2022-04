‘Iedereen maakt fouten en verdient een kans’

09/04/2022 16:02

Audry Wajwakana

Muzikanten en leden van de Politiekapel oefenen voor de lancering van de muzieklessen die bij het doorgangscentrum Opa Doeli zullen worden verzorgd.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

Vrolijke muziek klinkt buiten het gebouw van het Doorgangscentrum Opa Doeli, waar jeugdige delinquenten verblijven. In een zaal zijn muzikanten en geuniformeerde politieagenten bezig muziek te maken. “We gaan jongeren die een beetje de weg kwijt zijn geraakt, een eerlijke kans geven door hen muzikaal te vormen”, vertelt inspecteur Roy Brathwaite, die de leiding heeft over de politiekapel over de wekelijkse muzieklessen waarmee donderdag een aanvang is gemaakt als onderdeel van het onderwijsprogramma bij Opa Doeli.

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie (Juspol) heeft

hem vorig jaar oktober benaderd om met muzieklessen bij te dragen

aan het resocialisatieproces van de ingesloten jeugdigen. “Wij

willen hen de kans geven zich op muziekgebied verder te

ontwikkelen, zodat ze na hun vertrek uit het centrum meer body

hieraan kunnen geven”, licht Marita Ritfeld-Asontoe, coordinator

van Opa Doeli, toe.

Brathwaite heeft eerst voeling gehouden onder de ingesloten

jongeren. Vervolgens hebben meer dan twintig zich opgegeven. “De

meeste van hen willen slagwerk doen, maar ik zie ook grote

interesse voor het bespelen van gitaar, keyboard en trompet”,

vervolgt hij, terwijl hij zijn aantekeningen raadpleegt. De

instrumenten heeft Opa Doeli al. Ze zijn eerder door een

internationale organisatie geschonken.

Landelijk karakter

In de pilotfase is gekozen voor Opa Doeli, maar het is volgens

de politie-inspecteur de bedoeling dat het project een landelijk

karakter krijgt. “Jongeren die zich geen particuliere muzieklessen

kunnen permitteren, kunnen die dan door ons laten verzorgen. De

bedoeling is dat we uitbreiden naar buurtorganisaties in Paramaribo

en de districten.”

Eerste op de lijst is Stibula te Latour. Hoe snel de uitbreiding

zal plaatsvinden, hangt af van de beschikbare personen voor dit

project. “We kunnen niet overal tegelijk zijn, omdat de

politiekapel ook opdrachten krijgt van de regering en korpschef”,

zegt hij. Voor hem is een goede verstandhouding en afstemming met

de coordinator van het Doorgangscentrum belangrijk om het project

te doen slagen.

Brathwaite ziet dit project meer dan alleen de jongeren muzikaal

vormen. “Wij kunnen ook onze eigen (levens)ervaringen met hen

delen. Iedereen maakt fouten, maar verdient zo een persoon dan niet

weer een eerlijke kans? Ook de samenleving hebben we in deze nodig.

Ten eerste om hen niet te stigmatiseren, maar de kans te geven zich

te herstellen.”







