Identieke scoring game voor Kensmils

19/01/2022 03:34 – Terence Oosterwolde

Gavin Kensmil (m) wordt ingesloten door twee spelers van Lamar University. Foto: SFA Athletics

PARAMARIBO – Gavin en Cyarah Kensmil hebben in de Verenigde Staten beiden zestien punten voor hun basketbalteam gescoord. Alleen was het resultaat verschillend: de broer zegevierde met 86-78, terwijl de jongere zus met 58-63 verloor en de eerste nederlaag in het nieuwe jaar incasseerde.

In de ontmoeting tegen Lamar University moest Stephen F. Austin State University een achterstand van zes punten (37-43) bij de rust goed maken, voordat de buit werd binnengehaald. Kensmil vervulde een belangrijke rol daarbij. De Surinamer scoorde zes van de negen schoten en benutte vier van de zeven vrije worpen. Hij had verder vier rebounds, twee assists, ??n steal en ??n block, maakte twee turnovers en drie fouten. SFA (11-6/3-2) speelt donderdag tegen Grand Canyon University (14-2/5-0).

Cyarah Kensmil (13) en haar teamgenoten stappen het veld op na een time-out.

Cyarah Kensmil kon ondanks zestien punten, acht rebounds, drie assists, twee steals en ??n block de nederlaag van Ranger College niet voorkomen tegen Weatherford College. Ze maakte acht van haar veertien schoten en miste haar enige three-pointer, had verder twee turnovers en twee fouten. Na de eerste quarter met een 12-16 score te hebben afgesloten, leidde Ranger bij de rust met 34-27, voordat het na de derde quarter 45-49 stond. The Lady Rangers (10-9/4-1) spelen woensdag tegen Hill College (8-8/1-1).

Odessa College boog in Borger Community Activity Center het hoofd voor Frank Phillips College. De Surinaamse Stephanie Hubard stond voor het eerst dit seizoen in de basket. Ze miste haar enige doelpoging, maar pakte wel drie rebounds. De freshman had verder ??n turnover. Odessa (4-13/1-4) verloor de uitwedstrijd met 56-64 na een 29-29 score bij de rust. Donderdag volgt de thuiswedstrijd tegen South Plains College (11-5/5-0).

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina