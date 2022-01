ICT Associatie heeft nieuw bestuur

29/01/2022 18:03

PARAMARIBO – De algemene ledenvergadering van de ICT Associatie, branchevereniging voor ICT-bedrijven, heeft vrijdag bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen. Anvit Ramlakhan is de nieuwe voorzitter. Hij geeft aan dat het nieuwe bestuur met alle kennis, competenties, ervaring en resources het goede werk zal voortzetten middels sleutel partnerschappen, projecten en activiteiten voor de voortdurende innovatie gedreven ontwikkeling van ICT in en voor Suriname.

Ramlakhan: “Wereldwijd wordt de toepassing van ICT als een aanjager gezien voor de groei en ontwikkeling bij verscheidene sectoren en industrie?n. Het is voor ons als nieuw bestuur het voorrecht en de plicht om ook in Suriname een dergelijke transitie teweeg te brengen.”

Het uittredende bestuur van Anuskha Sonai kijkt terug op een succesvolle termijn. Het bestuur heeft kunnen werken aan de ambitie om door te groeien tot ‘de kern van de digitale economie’ waar digital inclusie de boventoon voert. Enkele hoogtepunten uit haar zittingsperiode zijn geweest de samenwerking met de UNDP, de MOU met de presidenti?le werkgroep e-Gov en met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de samenwerking met VSB en VES voor de debattenserie ‘De Economische Dialoog’.

Over het nieuwe bestuur zegt Sonai: “We zijn er opnieuw in geslaagd een dynamisch en gedreven team bijeen te brengen dat gepassioneerd is om de leden en de samenleving te dienen. Ik heb hoge verwachtingen van hen en heb al toegezegd mij in commissies te blijven inzetten voor de ICT-sector.” Naast Ramlakhan zitten Charissa Sharman-Parmanand (secretaris) en Sheetal Ramkhelawan-Sujan (penningmeester) in het bestuur. De commissarissen zijn Nilesh Bishesar en Furgell Pinas.

