IBiSA ta sigui mustra riba e importancia pa muchanan haya desayuno

The content originally appeared on: Diario

Den cuadro di celebracion di ‘Koningsspelen 2022’ na scolnan preparatorio y basico

ORANJESTAD (AAN): Desde cu Rey Willem Alexander a bira rey, ta organiza rond di su fecha di nacemento 27 di april, ‘Koningsspelen’ den ful reino pa tur scol preparatorio y basico.

Meta di Koningsspelen ta pa enfatisa e importancia di actividad fisico y alimentacion saludabel pa tur nos muchanan. Tin diferente actividad ta worde organiza riba e dia aki na scolnan. Dos actividad cu no sa falta ta un desayuno saludabel y diferente weganan pa tur mucha, ta worde cubri door di cas real den cooperacion cu diferente instancia na Hulanda y Aruba. E aña aki Aruba lo celebra Koningsspelen dia 26 di april venidero.

Algun recomendacion: IBiSA kier a probecha e oportunidad pa duna algun recomendacion pa un desayuno saludabel. Nos sa cu e por ta un reto pa lanta, baña, bisti e mucha(nan) pa bay scol y come tambe prome cu sali pa bay trabao y scol. Pero e ta importante pa purba, hasta ora bo ta den pura: (*) Laga e muchanan yuda planea y prepara desayuno. (*) Lanta e muchanan 10 minuut mas trempan. (*) Prepara mayoria cos e anochi anterior, por ehempel, laba y corta fruta, prepara sandwich y pone den frigidaire. Hasta por drecha e mesa caba. (*) Check alternativanan facil “grab-and-go” ora bo no tin muchu tempo pa come, por ehempel fruta fresco, caha chikito di cereal, cereal bars of yoghurt. (*) Si no kier come na e momento ey e por bebe un glas di lechi (avena) of juice (100% juice) prome cu sali for di cas. (*) Si no tin hamber mainta trempan, por hiba e desayuno pa come den auto, bus of net prome cu scol cuminsa.

Desayuno ta hopi importante: Un bon desayuno ta duna e mucha (y mayor tambe) e energia necesario pa resto di e dia. Muchanan cu desayuna tin mas energia y ta funciona miho na scol. Si bo yiu no desayuna, e por bira irita, inkieto y sinti’e cansa. Pues tuma tempo pa desayuna.