‘I love Paramaribo’ een decoratie van de International Mall of Suriname

30/01/2022 06:02 – Arjen Stikvoort

Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO – Tientallen mensen hebben zich al laten fotograferen met de ‘I love Paramaribo’ letters voor het complex van de International Mall of Suriname. “Het is een deel van de decoratie die we vorige week hebben laten plaatsen. We willen hiermee een soort landmerk cre?ren waar mensen memorabele foto’s kunnen maken”, zegt de Operations Manager van de International Mall of Suriname Sanjay Kisoensingh.

De bouw startte in november 2017. De opening van het complex dat uit 32 winkels bestaat zal naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar zijn. Door de Covid-19-situatie heeft de bouw de nodige vertraging gehad. “Net als de rest van de wereld hadden wij ook last van vertraagde leveringen, want een bepaald deel van onze bouwmaterialen moest van buitenlandse leveranciers komen”, zegt Kisoensingh.

De Mall waar er geshopt en gegeten kan worden moet voor jong en oud een gezellig uitje worden. Ridseley Tjan- Asen vindt het een aanwinst voor de stad. “Ik vind het heel mooi. Alleen is het wel lastig om foto’s te maken, want het is een drukke weg.”

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina