I Faya geeft eigen definitie aan ‘Srefidensi’

I Faya heeft besloten ‘Srefidensi’ weer uit te brengen, deze keer bedoeld als wake-upcall.

PARAMARIBO – Zanger I Faya bewijst dat eenieder zijn eigen betekenis aan het woord ‘Srefidensi’ kan geven. Zijn gelijknamige song gaat over zelfliefde in de vorm van zelfstandigheid en zelfontwikkeling op zowel economisch gebied als in de priv?sfeer. Het nummer is ongeveer ??n jaar oud, maar de artiest besloot deze boodschap weer mee te geven, omdat hij van mening is dat niet genoeg mensen deze hebben ontvangen. I Faya brengt het nummer nu daarom als wake-upcall.

De artiest kreeg vorig jaar het idee om een nummer te schrijven over vrijheid, nadat aan hem de persoonlijke vraag werd gesteld “hoe kan je Suriname bedanken als een trotse Surinamer?” Het nummer, waarin hij niet alleen zijn dankbaarheid toont, maar ook laat zien hoe trots hij is op zijn geboorteland, is zijn antwoord op die vraag.

I Faya hoopt dat met het horen van dit lied, de mensen om hem heen hun bijdrage zullen leveren om het land nieuw leven in te blazen. Met dit nummer wil hij zijn liefde voor Suriname uitdrukken, alsook zijn persoonlijke groei kenbaar maken. “Ik wil aangeven hoe zelfstandig ik ben geworden dankzij Suriname. Ik heb geleerd om mezelf lief te hebben en een voorbeeld te zijn voor anderen.”

I Faya gelooft er sterk in dat zelfstandigheid zekerheid en goed leiderschap met zich meebrengt. “Als iedereen zo denkt, komen we veel verder, want wi na wan Srananman.” De zanger is geboren in Suriname, maar woont in Frans-Guyana. Naast commerci?le muziek, heeft hij zich gespecialiseerd in rap, dancehall en reggae. Hij deelt zijn passie door positieve boodschappen in zijn songs te verwerken.

