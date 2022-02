Huwelijks seminar Logos voor sterkere huwelijken

07/02/2022 05:54 – Tascha Aveloo

Dominee Carl Breeveld (r) luistert naar zijn vrouw. Het echtpaar gaf tips tijdens het seminar van Logos International over het huwelijk. Foto: Tascha Aveloo

PARAMARIBO – Gezonde huwelijken maken een gezonde(re) maatschappij. Daar gelooft de gemeente Logos International sterk in. Om die visie te helpen ondersteunen worden er geregeld leermomenten ingepland, zoals het seminar van zaterdag voor gehuwden en zij die van plan zijn te trouwen.

Onder het thema ‘Wat is het huwelijk eigenlijk?’ werden de deelnemers geleerd wat het vereist om een goed huwelijk te hebben en dat in stand te houden. “Ik ben al veertig jaar getrouwd. En op zich heb ik geen nieuwe dingen gehoord, want mijn man en ik zijn counselor, maar het is toch een fijne opfrisser geweest”, vertelt Ise Kluis aan de Ware Tijd.

Ze vindt het goed om geregeld deze dagen te hebben, zodat koppels kunnen leren over de principes die worden gehanteerd vanuit de Bijbel “om samen sterker te staan”. Tot de sprekers behoorden zaterdag pastor Armand Morsen en echtgenote en dominee Carl Breeveld en zijn vrouw. Beide geestelijken gaven praktische tips mee.

Tijdens het seminar werden er oefeningen gedaan die onder meer moesten verduidelijken wat het bijvoobeeld betekent om ‘echt en goed te luisteren’ naar de partner. Of hoe er vanuit vertrouwen en openheid met elkaar moet worden gecommuniceerd.

Volgens Morsen zijn er tal van problemen waarmee koppels te maken krijgen. Deze kunnen intern zijn, zoals ziekte van ??n van de partners of verschil in opvoeding of extern, zoals de invloed van schoonfamilie of vrienden. “Maar in dit alles is communicatie key. Alleen zo kan je problemen oplossen.”

