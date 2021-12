Hulp op komst voor wielrenunie

20/12/2021 10:01 – Stan Herewood

Vlnr: Valentino Nasa (Sportbeleidsadviseur), Gordon Touw Ngie Tjouw (directeur Sportzaken), Thorwald Veneberg (KNWU-algemeen directeur), Earl Van Wilgen (SWU-technisch vertegenwoordiger) & Joost Wichman (eigenaar Boost Pumptracks). Foto: priv?collectie

PARAMARIBO – Als de voortekenen niet bedriegen, komt er hulp voor de Surinaamse Wielrenunie (SWU). Dit heeft commissaris Earl van Wilgen tegenover de Ware Tijd bevestigd na aftastende gesprekken in Nederland met Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie (KNWU), over zaken van wederzijds belang.

Van Wilgen houdt een goed gevoel over aan het kennismakingsbezoek dat hij samen met directeur Gordon Touw Ngie Tjouw en beleidsadviseur Valentino Nasa van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport op 17 december heeft gebracht aan de KNWU in Papendal. ROS heeft het initiatief genomen voor het bezoek.

In een communiqu? schrijft het ministerie dat het partnerschap met de KNWU moet worden gezien in het licht van “wisselwerkingsgebieden” en verdere uitdieping van de wielrensport in Suriname. “Hiermee is ook invulling gegeven aan de nieuwe ‘sportdiplomatie’ gedachte binnen het directoraat Sportzaken. Gezegd wordt dat er belang wordt gehecht aan het geven van technische training aan coaches en sportfunctionarissen door KNWU in Suriname. Ook zal vanuit Nederland sportmaterieel worden verstrekt aan de SWU via het directoraat.

Steun

Van Wilgen zegt dat het optreden van baanwielrenner Ja?r Tjon en Fa voorzitter Maikel Esajas mede heeft ge?nspireerd om bij de KNWU een lans te breken voor steun aan Suriname om het niveau hoger te tillen. “Ik heb de knelpunten van Suriname op tafel gelegd en wat de Nederlandse unie voor ons kan betekenen. We moeten eerst intern naar onze organisatie kijken en in een later stadium de rol van de KNWU bij onze ontwikkeling in kaart brengen.”

Hoewel in grote lijnen is gesproken over de knelpunten is deze eerste ontmoeting puur een kennismaking. “Het gesprek is vruchtbaar geweest en ik denk dat wij op termijn meer kunnen halen voor de SWU. Ik heb zelfs met de Nederlandse wereldtoppers gesproken en hen geinformeerd over ontwikkelingen in Suriname.” Volgens van Wilgen staan zij niet afwijzend tegen het geven van clinics aan de jeugd.

Pumtrack heeft de aandacht van Van Wilgen. Het is een voorloper op BMX, een discipline binnen de wielrensport. Het is een heel laagdrempelige manier om mensen bij elkaar te brengen. “Ik heb er in Amerika kennis mee gemaakt. Daar heb ik ook clinics gevolgd. Ik voorzie dat het veel jeugd gaat aantrekken en uit die jeugd krijg je een kweekvijver. De vaardigheid die zij opdoen, kan worden aangewend bij andere onderdelen van deze tak van sport, zoals wegwielrennen. Ook op de baan kunnen zij zich dienstbaar maken. Spin-off van de pumptrack is veel jeugd op de beenbrengen met doorstroommogelijkheden.”

Het Pumptrack-project

Het pumptrack-project moet volgens Van Wilgen worden gezien als de mini-kunstgrasvelden die door de overheid worden aangelegd. De wielrenunie heeft de taak om talenten tijdens het pumptraject op te sporen. “Ik ben ervan overtuigd dat het project de wielrensport ten goede gaat komen.”

De vraag aan de KNWU is de hele structuur van de kadertraining te komen vormen in Suriname. De bedoeling is dat bij de kennisoverdracht de Nederlanders naar Suriname komen om de opleiding te verzorgen. Daarop is al positief gereageerd, benadrukt van Wilgen. Voorzover hem bekend is het de eerste keer dat Suriname op dit niveau met de KNWU zaken doet.

Binnen de SWU loopt het niet altijd goed met bestuurlijke zaken. Covid-19 heeft ook gemaakt dat er minder output was in de uitvoering van activiteiten, “maar desondanks hebben we gedaan wat me moesten doen”. Dit jaar zijn er meer dan vijftien wedstrijden verreden. “Waar wij ons in de komende periode sterk voor zullen maken is een betere communicatie met de sportmedia. Het is een prioriteitspunt.”

