Hulanda a presta Aruba placa pa surpasa pandemia di Covid-19 pero e realidad ta cu no a haci’e por nada

The content originally appeared on: Diario

Minister Xiomara Maduro:

ORANJESTAD (AAN) – Minister di Finanzas Xiomara Maduro, den conferencia di prensa a splica comunidad, cu Hulanda a presta Aruba placa pa surpasa e pandemia di Covid-19, pero e no a haci esaki por nada.

Awor cu e pandemia a pasa, e ta cobra su placa bek y cu interes, y esaki ta e realidad! Asina e dignatario a expresa. El a wordo puntra si esaki lo no tin di haber kizas cu esaki ta pasobra Aruba no ta wordo controla, manera e otro Islanan cu no a pidi ayudo, pero nan a wordo ofreci esaki y ta wordo controla.

E mandatario a contesta cu Aruba ta wordo controla financieramente, Aruba tin supervision financiero desde aña 2015, y e supervision financiero no ta topico di discusion. Aruba na ningun momento a bisa cu e no kier supervision financiero, nos tine regla caba den locual cu ta e Ley di LAft. “Y e ley aki tambe tin cu wordo adapta pasobra te na fin di aña su duracion ta, y den e proceso aki tambe Aruba ta. Y door cu e ley ta hinca na un manera cu Hulanda tambe tin cu duna su opinion (locual hopi hende no sa), nan ta bisa cu Aruba no kier wordo controla y cu si Aruba ta keda cu su ley, Hulanda no tin nada di bisa. Esey no ta berdad, pasobra e LAft ta traha di manera cu aunke cu ta un ley di Aruba, e tin den dje un articulo, cu ta duna autorizacion na Conseho di Minister di Reino, pa e ora ey nan haya atende si Aruba no cumpli cu locual ta e normanan di e ley”, e dignatario a señala.

El a agrega cu e Ley aki ta algo unico pasobra normalmente, un ley di Aruba no por duna locual ta un derecho na un organo den otro pais di Reino, pero na 2015, a haci pa e esencia keda cu Aruba tin un ley nacional, cu ta atende cu un asunto nacional cu ta finanzas publico, pero den dje e ora ey a duna e trankilidad door di integra e parti aki, di escalacion, cu por a yega na Rijksministeraad.

E mandatario a subraya cu Parlamento di Aruba no por djis cambia e LAft, pasobra nan tambe mester duna un parti di autorizacion den dje. “E Raft, sinembargo, ta bira un otro parti, pasobra e ta completamente den Tweede Kamer su man, anto e ora ey nan ta bin bisa cu Parlamento di Aruba y e otronan tambe por bisa algo, y nos tur sa con esey ta bay.

Una bez bo dura un derecho asina nunca mas bo ta haye, anto e ora ey bo tin cu puntra bo mes si nos ta bay dilanti como pais, of nos ta bay atras?” e mandatario a acentua agregando cu bisa cu hopi respet Aruba mester para pa su responsabilidad y resolve su propio problemanan, y no kere cu tin cu hinca nos problemanan den man di Den Haag pa nan resolve nan.