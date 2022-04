Huiswerk goed doen voor betreden exportmarkt

10/04/2022 00:00

Bij de jongste Samap-training bleken er veel vragen te zijn over het exporteren van fruit en groenten naar het buitenland. Eric Zeballos heeft als chief technical adviser van Samap een heel traject uitgezet.

Exotische fruit en groenten uit het Caribisch Gebied zijn internationaal al jaren in trek en trending. Suriname heeft wat dat betreft veel te bieden: podosiri, kokosnoot en kaneel-manja uit Nickerie zijn slechts enkele voorbeelden. Maar tot nu toe wordt dit ‘gat’ in de markt weinig benut door lokale producenten. Wat zijn de bottlenecks en hoe worden die opgelost? “Het is een kwestie van je huiswerk goed doen.”

Ellen Ligteringen leidt samen met haar partner Rutger Lem de

onderneming Tan Bun Skrati. Ze experimenteert sinds 2010 met

cacaobonen van Surinaamse bodem. Pure cacaoplakken, truffels en

cupcakes waren hun eerste ambachtelijke producten. Ligteringen

exporteert haar chocolade naar Nederland en de Verenigde Staten

(VS) en hoewel anderen in de sector obstakels ondervinden, heeft

zij tot nu toe geen problemen met haar afzet. “Het is een kwestie

van je huiswerk goed doen. Wat ik tot nu toe wel jammer vind, is

dat er nog geen ratificatie is van de Economische

Partnerschapsakkoorden met de Europese Unie (EU), waardoor je met

het 0 procent-tarief kan exporteren naar Europa.”

Suriname Agriculture Market Access Project (Samap) heeft diverse

trainingen verzorgd om agrarische boeren op weg te helpen naar het

verduurzamen van de landbouw. Zo zijn er cursussen geweest in

voedselveiligheid, platformbijeenkomst voor de cassavesector en het

valideren van een actieplan om de exportsector verder te

ontwikkelen. Een waardeketenanalyse moet leiden tot

productieverhoging en vermeerdering. Vorige week donderdag werd een

tweede sessie waardeketen platform workshop exportgewassen (fruit

en groenten) gehouden.

Er bestaat grote onduidelijkheid voor wie naar de Caricom-landen

willen exporteren, zeiden deelnemers: “Wat zijn de eisen en kunnen

we die hier hanteren, zodat we op een lijn zijn?” Ook moet er

volgens hen nauwer contact zijn met de Caribbean Export and

Investment Agency. Alleen door samen te werken kan de marktpositie

worden versterkt en aan schaalvergroting worden gedaan.

Ligteringen hoopt dat Suriname deel zal uitmaken van de

Caribbean Basin Initiative waardoor lokale producenten en

exporteurs met het 0 procent-tarief kunnen exporteren naar de VS.

“Nu heb ik te maken met een invoertarief van 40 procent in de EU en

VS.” Waarin het land ook nog achterloopt, is het internationaal

betalingsverkeer. Het is niet mogelijk om op een Surinaamse

bankrekening PayPal of creditcardbetalingen te ontvangen. “Ik zou

dit graag willen om te koppelen aan een webshop, zodat er ook

gemakkelijk aankopen kunnen worden gedaan van onze producten in het

buitenland. Nu verlies je van concurrenten die het wel kunnen.”

Voor wie pas in de sector van exotisch fruit en groente zit,

zijn er veel brandende vragen. Wie produceert wat en wat is de

volume? Hoe kunnen landbouwers aan goedkope grond komen om aan

productievermeerdering te doen? Veel vragen zullen onbeantwoord

blijven als er geen structureel plan van aanpak wordt gehanteerd.

Hoe krijgt men dat voor elkaar terwijl Suriname een importland

zijn?

“Dat moeten we veranderen”, zegt George Lazo, voorzitter van de

Associatie van Binnenlandse Industrielen (ABI). “De verandering

begint bij het bedrijfsleven en het bedrijfsleven zijn niet de

mensen die hier op kantoor zitten, maar mensen die aan de basis

staan, het geld bezitten en de vertegenwoordiging aangeven wat en

hoe te handelen.”

Lazo woonde tien jaar in Nederland waar hij werkte bij Albert

Heijn (AH), de grootste supermarktketen van dat land. “Als AH tegen

een bedrijf zegt: ‘Je krijgt een vierkante ruimte van de

supermarkt’, dan betekent het dat je voor alle vijfduizend filialen

voldoende moet hebben van een bepaald product om het uit te

stallen”, deelt hij zijn ervaring.

In Suriname is dat er niet. Wat de telers produceren, wordt niet

verder verwerkt tot een eindproduct. Het wordt niet verpakt in een

mooi, gesealde, bewerkte verpakking, waarbij het een jaar lang in

de vriezer zou kunnen blijven. Lazo: “Wat we hier hebben is

planten, oogsten en eten. En we planten niet eens op grote schaal

om te leveren aan Europa. Dus wie houdt wie nou voor de gek?”

