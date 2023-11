Huesnan Hulandes por haci na Aruba kico cu nan kier tur caminda, hasta den husticia y den gobierno

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber ta señala cu enfasis:



Violacion di derechonan humano pa un persona keda sospechoso pa 2 aña

ORANJESTAD (AAN) – E politico Otmar Oduber a yama un conferencia di prensa, pa actualiza informacion tocante e Caso Flamingo, un caso cu a cuminza cuater aña pasa sobrepasando locual Derechonan Humano y tratadonan internacional, cu ta regarda Aruba tambe, ta stipula!

Oduber a señala cu tratadonan internacional di derecho humano di cualkier hende ta bisa cu un persona por ta sospechoso pa un lapso di dos aña. “Den dos aña di tempo nan por enhuicia bo, duna bo un chens pa bo defende bo mes. Cuatro aña, doble di e cantidad di derecho humano cu un hende tin universalmente cu Aruba ta conta den dje, como parti di e tratado di Aruba. Pero kico ta pasa? Cu Hulandesnan por haci kico cu nan kier”, Oduber a señala. El a agrega cu esaki no ta sosode den husticia so, pero tambe den gobierno, den departamentonan, y tur caminda.

“Na Hulanda nan ta handle diferente. Na Hulanda nan ta bay Parlamento, nan ta bay trias politica pero na Aruba no tin e ley, y loke nan no por haci na Hulanda nan ta haci’e na Aruba. Kico nan ta haci na Aruba cu no por haci na Hulanda? Entre otro, tira un politico 20, 70 of 80 dia den un prison. Esaki no ta existi na Hulanda! Maximo seis of siete dia, pasobra bo ta forza di haci bo investigacion” Oduber a recalca.

El a reitera cu na Aruba ta cuanto cu nan kier nan ta tira un hende den prison. Aki, nan por hacie! E abuso ey nan no ta hacie na Hulanda, segun Otmar Oduber.

“A cuminza un caso, manera mi a bisa un rato pasa, cu tur e acusacionnan ey. Shonnan, cien por ciento di e caso a cay. No tin ningun acusacion contra Otmar Oduber awe di labamento di placa, of otro, contra Otmar Oduber di enrikecimento ilicito ni pa a forma parti di un gang di un organizacion criminal. Nada di esey! Tur cos nan a laga cay, nan a bay coba, coba, anto a haya tres cos cu nos tin duda riba dje. Ni un prueba! Un cu meneer Oduber a duna dos tereno na Malmok pa cas, nada comercial, pa cas contra regla di ROP y contra su propio maneho di ‘first in, first out” Oduber a expresa.

El a agrega cu el a duna mas di dos mil tereno pa cas den un periodo di dos aña y e ta sinti orguyosisimo di esey. E ta topa na caya yen di hende cu e no sa ni ken nan ta, cu ta gradici’e y bendicion’e pasobra nan tabata tin 15 of mas aña wardando. Nan ta bis’e cu por fin nan famia tin un dak riba nan cabes. Pasobra el a haci’e cu tur hende sin mira ken nan ta. Un di e acusacionnan cu tabata tin contra ROP, a wordo bari for di mesa cinco luna pasa door di un huez. “Mi a bisa cu mi ta defende mi mes den pueblo, mientras un abogado a defende mi den Corte. Cinco luna pasa un huez a dicta cu e terenonan ta completamente segun e reglanan di ROP”, Otmar Oduber a subraya.