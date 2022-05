Hues y Fiscal a cuestiona forma di interoga mucha victima di abuso door di KZP

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD – Den Corte di Husticia a trata un lamentable caso caminda e muher di inicial R. di 58 aña ta wordo acusa di a abusa y haci actonan inmoral cu su propio dos yiunan.

Su ex casa a bay haci denuncia aña pasa April 2021 contra R.

Cuestiona KZP: Durante tratamento di e caso, Hues a cuestiona e forma di interogacion di agentenan di KZP pa cu e muchanan. Actualmente e muchanan tin 14 pa 15 aña y nan a conta cu nan mama R. a pone nan haci actonan inmoral cu otro y despues cu e mama. Tambe cu e mama tabata haci actonan inmoral cu nan.

Mientras cu Hues tabata repasa e interogacion di e miembronan di KZP, el a remarca cu mester ta mas cuidadoso ora ta haci mucha pregunta pasobra facil nan ta bruha. El a mustra cu miembronan di KZP a puntra e muchanan si a mira algo straño na e mama. E mama tin un sicratriz di operacion di haya yiu. E muchanan a bisa cu nan no a mira nada straño.

Hues ta haya cu mester a saca potret di e mama para normal y despues hala bariga pa mira e operacion di haya yiu. Na opinion di Hues, el a mira e potretnan y e ta haya cu ora e sospechoso R. ta para normal, bo no ta ripara e cicatriz pasobra tin cabey. E ta haya cu pesey e muchanan a bisa cu nan no a mira nada straño.

Tambe Hues a mustra cu e forma con tabata haci e muchanan pregunta. E ta haya cu e muchanan no ta corda tur cos. Hues ta haya cu tabata haci preguntanan mucha directo cu por bruha e mucha. Hues ta haya cu e agentenan mester a dedica mas tempo na haci preguntanan mas cla pa no confundi e muchanan.

Fiscal na su turno a bisa cu e ta comparti punto di bista di Hues. Fiscal ta haya cu mester ta mas cauteloso con ta haci pregunta pasobra mucha hopi biaha ta bruha.

Den sala di Corte tabata presente tres miembro di KZP y por a ripara cu nan tabata scucha cu hopi atencion na e opinionnan.

Na dado momento abogado mr. D. Croes a manera contradeci punto di bista di tanto Hues como Fiscal, saliendo na defensa di su cliente. E abogado a bisa Hues cu no ta papiando aki di mucha di 4 of 5 aña sino 14 of 15 aña. E ta haya cu e muchanan sa masha bon kico ta kico. E ta haya cu e declaracion di e muchanan ta diferente y esey ta crea duda na fabor di su cliente. E abogado ta haya cu no tin prueba y cu su cliente R. mester wordo declara liber.

Hues a sera tratamento di e caso y dia 10 di Juni 2022 lo tin sentencia.