Hues ta spera di haya calculacion di e dañonan cu reduccion di salario a causa na e werksternan

Pa dia 20 di Februari proximo:

*E ora ey e lo dicta sentencia definitivo

ORANJESTAD (AAN) – Magaly Brito, Secretario General di SEPPA (Sindicato Empleadonan Publico y Priva Aruba) a expresa den entrevista cu DIARIO, cu e trabao di werksternan ta sumamente subvalora, tanto na nivel di pago como di actitud cu tin frente e personanan cu ta haci trabao di limpieza. Esaki ta algo cu SEPPA ta lamenta completamente.

“Kico ta bay pasa den e sentencia ta cu Huez ta warda riba e calculacionnan di e daño cu e trahadornan aki a ricibi for di momento cu a cuminza kita placa for di nan. Y a base di e calculacionnan aki e por dicta, finalmente, riba e di dos exigencia cu e trahadornan tin, y pa 20 di Februari e Hues ta sperando e calculacionnan pa djeynan dicta un sentencia definitivo, mas completo y pa e ora ey bay over na paga e trahadornan aki bek locual a wordo kita for di nan”, Magaly Brito a informa.

A puntra Magaly Brito si SKOA lo por bay carga esaki financieramente, pasobra nan ta bisa cu tur cos ta caro y nan gastonan a subi hopi.

“Esey ta sin duda, tur cos a bira caro, tur gasto a subi pero igualmente ta conta pa e trahadornan di limpieza. Costo di bida a subi pa nan tambe, placa no ta alcanza, salario ta abao, mas bien e ta stanca, no tin ahustacion di salario den e ultimo añanan. Un lucha cu nos ta hibando tambe den e sector publico. Den e sentencia ta papia tambe di un debe cu (SKOA) tin cu impuesto di un suma basta grandi (seis miyon florin), y mi ta kere pa mester busca solucion p’e y esey nan lo sa di haci. Tambe nos por bisa cu SKOA a aumenta scolgeld pasobra mester carga e gastonan. Y di otro banda nos ta mira con cu orguyo ministernan ta bisa cu nos a safe den enseñanza, pero nan no sa kico el a costa e trahadornan, kico el a costa den nos enseñanza, e servicio cu mester wordo duna na nos muchanan, na nos hobennan, y mester prepara nan pa e futuro”, Magaly Brito a remarca.

Esaki SEPPA ta spera cu ta un les tambe pa gobierno pa pone debido atencion na enseñanza y su financiamento pasobra e ta costoso, pero p’esey mester tin placa tambe disponible, p’asina percura pa enseñanza no bay atras di ningun forma.

Brito, finalmente a bisa cu SEPPA lo percura pa garantiza e futuro di e werksternan cu lo cumpli cu tur nan derechonan y despues e sindicato kier un encuentro cu Minister di Enseñanza pa mustr’e cu financiamento di enseñanza pa un pueblo, no ta sin mas por mishi cu ne.