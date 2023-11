Hues mes kier scucha 3 testigo den caso Wild West riba caminda grandi di Noord

The content originally appeared on: Diario

​

Ta persiguiendo un sospechoso cu a tira pero a haya diferente tipo di bala



Huez cu a bin for di Hulanda a dicidi na habri e caso aki bek

Investigacion a ser manda te na Instituto Forensico na Hulanda

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta mester a tuma lugar tratamento di e caso di tiramento cu a sosode na e cruzada banda di misa di Noord. Tabatin vigilancia estricto na Corte. Sinembargo Hues a señala fayonan den e investigacion cu ta lag’e puntra si por trata e caso asina of mester haci mas investigacion.

Fiscal tabata kier pa sigui pero e tres abogadonan a comparti opinion di Hues y hasta a mustra cu mester haci mas investigacion. Esey a pone cu Hues a tuma e decision cu ta habri e investigacion pa Hues Comisario interoga 3 persona, cu tabata envolvi den e tiramento aki pero no a wordo persigui.

Wild West riba caminda grandi di Noord: Diabierna mainta e hombernan E.C.A. di 25 aña, D.S.H. di 19 aña, y E.O. di 19 aña a presenta dilanti Hues pa tratamento di e caso di tiramento riba 5 Februari 2023, esta un Diadomingo mainta trempan riba caminda di Caya Frans Figaroa, net na e rand di Kinderhuis Imelda Hof y Santana Catolico di Noord.

Banda di 6:00 am, un persecusion a-la Wild West tabata tumando lugar riba e caminda ey entre dos auto compacto, uno color preto y e otro color shinishi. Nan tabata persigui otro, pero no djis pa pret… sino cu meta di causa daño y hasta trata di mata otro. Esey a keda comproba debi cu tabatin bashamento di tiro tambe. E persecusion aki a caba ora cu e dos autonan aki a dal den otro, keda destrui y den esaki a ranca un palo di luz kibra tambe. Esaki ta net 90 meter pazuid di entrada pa bay Misa di Noord.

Fiscal di Ministerio Publico a acusa e trio aki cu riba 5 Februari 2023 a purba mata e hombernan d C. y M., door di tira riba nan y cu M. a resulta herida. Subsidiario y osea na di dos lugar, Fiscal ta acusa nan di intento di maltrato severo. Tambe Fiscal ta acusa nan di posecion di arma di candela.

Hues ta mustra cosnan cu falta: Hues, promer cu cuminsa cu tratamento di e caso, a bisa cu el a sinta studia e caso y a constata cosnan cu e ta haya cu mester trece dilanti. E Hues, di Hulanda cu a bin Aruba pa atende casonan penal, a mustra cu segun investigacion Forence di Hulanda, a haya polvora di tiro riba man di e victima M. Esey ta indicacion cu M. mester a tira cu arma di candela.

Riba e auto den cual M. tabata, tin 11 impacto di bala y nada riba e otro auto. Tambe a constata cu tin dos tipo di bala o sea cu mas arma mester a wordo uza y ta solamente 1 arma a haya. E ocupante di un Mazda no a haya nada.

Hues a bisa cu mester determina si un otro a tira. Hues ta haya cu falta mas investigacion. Hues a mustra cu e homber L.M. tambe a wordo interoga pero no a haci mas investigacion. Hues ta haya cu mester investiga mas e homber M.

Fiscal kier sigui cu caso pero abogadonan no: Hues a puntra opinion di Fiscal y e abogadonan pasobra e tin miedo cu durante tratamento di e caso lo por yega na un punto cu no por sigui mas.

Fiscal a bisa cu M. a wordo acerca pa Polis pa interogacion pero M. no a bay. El a bisa cu tabatin “regie zitting” pero ningun abogado a pidi pa mas investigacion. Fiscal a bisa cu por bien ta cu M. por a tira na un otro momento y no na e accidente. Fiscal ta haya cu e evaluacion di Hues den e caso aki lo por keda los di e caso aki y cu lo por trata e caso den su totalidad.

Abogado mr. H. Lejuez a bisa cu e ta comparti opinion di Hues, cu falta di investigacion riba M. E abogado a bisa cu segun cu el a haya mas documentonan relaciona cu e caso, e ta haya cu e investigacion no ta completo. El a bisa cu su cliente mes a bisa cu e no sa cu a wordo tira for di e otro auto. A scucha diferente tiro. Mr. H. Lejuez a bisa Hues cu ta ser bisa cu un auto blanco a bay cu cosnan. E abogado ta haya cu Polis no a investiga si den e auto tabatin arma of kico ta e otro cosnan cu por tabatin den e auto.

Abogado mr. Kuster a bisa Hues cu e ta comparti punto di bista di mr. H. Lejuez. El a remarca pakico e homber L.M. cu tabata envolvi den e tiramento, no ta den sala di Corte hunto cu e otro sospechosonan.

Abogado mr. Maldonado a remarca cu net promer cu e “regie zitting”, el a wordo apunta como abogado y e no a haya chens pa studia e caso. Awor cu el a studia e caso, e tambe ta haya e punto di bista di Hues y e otro coleganan na su lugar.

Despues di a scucha tur e opinionnan, Fiscal a puntra kende e chofer di e auto blanco ta. E acusado E.C.A. a bisa cu e auto a dal contra nan y nan a bay dal contra un muraya y el a perde conocemento. E sospechoso a bisa cu e unico persona cu lo por sa ta un tal Luis. Fiscal a bisa cu el a keda asombra cu tin deseo pa investigacion.

Hues kier pa scucha tres testigo: Hues despues di a scucha Fiscal y abogadonan a bisa cu e tin cu pensa si mester haci mas investigacion. Hues a pospone e caso pa bay pensa. Despues di un rato, Hues a bolbe y a bisa cu e pregunta ta si tin interes pa scucha hende. El a mustra cu Fiscal a remarca cu den “regie zitting” e abogadonan no a haci pregunta. Ta Hues mes a remarca cu falta cos. Hues a bisa cu ta logico cu e abogadonan lo pensa cu si Hues remarca algo, lo ta bon pa busca mas investigacion.

Hues ta haya importante pa scucha M. cu ta un di e victimanan mescos cu d C. El a mustra cu e homber G. a declara, cu nan a tira. G. tabata sinta den e auto marca MG caminda tabatin 11 impacto di bala. Hues a remarca, si loke G. ta bisa asina, por ta cu tin mas cu a tira y no solamente for di e Mazda. Hues a bisa cu e kier scucha G. y tambe L.M. El a bisa cu e ta laga Hues Comisario pa determina si M. ta wordo scucha como testigo of sospechoso. Tambe mester scucha G. pa sa unda tur e otro armanan ta. Por bien ta cu e chofer di e auto blanco por sa. Hues ta duna defensa 3 siman di tempo pa duna indicacion riba e chofer aki. Tambe e kier pa scucha L.M., kende lo por sa. Hues a pospone e caso pa dia 16 Februari 2024.