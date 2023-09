Hues Comisario lo bay scucha testigonan pa caso Avestruz cu ta na Mei 2024

The content originally appeared on: Diario

Hof a honra peticion di abogadonan

ORANJESTAD (AAN): Diaranson 2’or di merdia Hof di Corte Superior, via video conference a tuma decision riba e peticion di e abogadonan dia 12 Spetember 2023 relaciona cu caso Avestruz.

Den sala di Corte tabata presente Procurador General, abogadonan mr. Carlo y mr. Oomen. Mr. Carlo a informa Hof cu e ta ocupa pa abogadonan mr. Illes, mr. Kock y mr. Canwood.

Ta asina cu Procurador General a manda su reaccion por escrito caba pa Hof y e abogadonan. Hof a pospone e “regie zitting” un rato pa tuma un decision. Despues di un rato nan a bolbe y a dicidi cu ta honra e peticion di e abogadonan.

Testigonan di Benny Sevinger: Dia 12 di September 2023, mr. Illes y mr. Kock di Sevinger a pidi Hof pa scucha 4 testigo Every, Hans Sjiem Fat, Isabel Dammers, Richard Bargues, Albert Fawler y Lionel Harms. Mr. Illes a bisa Hof cu Bargues y Fawler ta amigo di Susebeek kendenan sa mas di e cumpramentto di e gym pa Sevinger. E abogado a bisa cu ningun momento e tabata un regalo pa Sevinger. E abogado a bisa cu Lionel Harms a acerca Susebeek pa cumpra e tereno. Esey por splica cu no por acusa Susebeek di labamento di placa. El a sigui bisa cu mr. Sjiem Fat y Dammers tabata encarga den negociacionnan den proyecto cu Sevinger ta envolvi. Every lo por bisa un ke otro tocante tickets cu Benny Sevinger a usa pa viaha. Segun mr. Illes, Every, kende ta e president di Stichting Curazon Berde, lo por bisa mas di placanan cu Sevinger a hinca den stichting.

Testigonan di Barms: mr. Carlo kier pa scucha Benny Sevinger como testigo. Abogado mr. Carlo a bisa cu kier haci Sevinger mas pregunta riba proyecto di Gobierno caminda Harms a yuda. Tambe e kier pa scucha Lionel Harms pa e splica pakico e donacionnan cu a haci na Sevinger.

Testigonan di Nuñez y Werleman: mr. Oomen a pidi pa scucha notaris Johnson. El a bisa cu Fiscal a opone caba den Promer Instancia. E abogado a bisa cu e kier demostra cu Nuñez y Werleman no a gaña Gobierno. El a bisa cu Johnson tabata envolvi den e proyectonan cu a bende. A haci traspaso di terenonan. E abogado a bisa Hof cu notario Johnson ta conoci pa hopi aña ta haci traspaso di terenonan. E lo por duna splicacion amplio. E abogado a bisa cu e no ta kere cu Johnson mester bay haci uso di secreto di profesion.

Abogado mr. Carlo a bisa Hof cu su cliente mr. Mansur awor kier scucha e notario tambe manera Nuñez y Werleman a pidi ya cu e ta e mesun proyecto. Hof a bisa cu e no tin nada contra.

Hof a bisa cu abogadonan mester manda informacion di e testigonan pa asina cuminsa cu e proceso pa yama nan pa nan presenta na Hues Comisario pa wordo scucha.

Caso na Mei 2024: Hof a bisa e abogadonan pa tene cuenta cu e siman di 13, 14, 15, 16, 17 Mei 2024 pa 9’or di mainta lo trata e caso Avestruz.