Hues Comisario lo bay interoga 5 periodista sospechoso den caso di agente Vos cu ta deteni

Abogado mr. de Sousa ta cuestiona pakico Fiscal ta tarda asina hopi



Asunto tin di haber cu ta re-transmiti Tetra-radio di Polis pa prensa

Abogado ta indica cu famia di sospechoso ta pasando malo

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs merdia den Corte di Husticia a trata e caso contra e agente di Polis R.M. Vos, kende ta worde acusa di malversacion na pia di trabao, tumamento di regalo y labamento di placa durante e periodo entre October 2018 y Maart 2023.

Fiscal kier scucha 5 periodista sospechoso: Un biaha mas e caso a bin dilanti pro forma. E biaha aki tabatin un desaroyo nobo. Hues a bisa cu a haya un carta di Fiscal cu ta mustra cu a haya 3 laptop computer.

Un di e computernan a worde manda Curacao pa saca afor ki informacion a worde manda pa e cierto medio. E intension tabata pa confronta e sospechosonan cu e informacionnan aki.

Fiscal a bisa den e carta cu e proceso di haya informacion for di e laptops ta tarda mucho y a dicidi di cambia e forma di atende cu e caso. Fiscal a bisa cu awor e kier pa e 5 sospechosonan worde interoga door di Hues Comisario. Lo no bay warda riba e informacion di e otro 2 laptop computers.

E sospechosonan cu a worde menciona den sala di Corte ta: N. Andrade, R. Lacle, N. Giel, B. Koolman y A. Ponson. Hues ta haya cu lo ta bon pa Hues Comisario scucha e sospechosonan.

Abogado de Sousa ta cuestiona: Abogado mr. de Sousa a bisa Hues cu e no ta di acuerdo cu esaki. E abogado a bisa Hues cu Vos tin 6 luna sera den KIA. El a remarca cu desde e ultimo pro forma cu tabata 6 Juli 2023, nada nobo a bin dilanti. Na opinion di e abogado, e tempo ey caba Fiscal a bisa cu 1 laptop a worde habri y tin mas sospechosonan. Fiscal a bisa cu e interesnan aki mester prevalece riba Vos.

E abogado a cuestiona, pakico ainda e sospechosonan aki no a worde deteni. E otro laptops no a logra habri. Despues 6 Juli 2023, Vos no a worde interoga mas.

E abogado ta haya cu por a puntra e sospechosonan e password y haci e cos mas facil. A scoge pa habri nan y awor ta dicidi cu no ta warda. Pakico tur e tempo ey no a confronta e sospechosonan cu e 1 laptop cu a logra habri riba cual tin 9 mil informacion. Pakico Fiscal awor numa kier duna e periodistanan derechonan. Pakico 4 luna pasa no a haci esey. Nada no a cambia.

Abogado kier pa Vos bay liber: Abogado mr. de Sousa a pidi Hues pa suspende e detencion di Vos pendiente e caso. E abogado a bisa Hues cu Vos no sa cuanto tempo e mester keda den incertidumbre. E abogado a bisa cu den KIA, Vos ta haya mas informacion cu e abogado mes ta haya y nan ta e berdad.

E abogado a bisa Hues cu Vos su yiu homber, su yiu muher y su señora ta bou tratamento di psychiater door di e situacion actual. Por a mira cu Vos tabata yora. E abogado a pidi Hues pa suspende detencion di Vos bou condicionnan cu Hues ta stipula.

Fiscal ta contra pa Vos bay liber: Fiscal a bisa Hues cu investiga laptops no ta facil. Habri y descifra laptops ta tarda masha hopi. Normal procedura ta, caba investiga y despues confronta e sospechosonan cu e informacionnan. Awor a cambia e procedura caminda ta bay scucha e sospechosonan dilanti Hues Comisario, esta 5 periodista.

Fiscal a bisa Hues cu awor lo no bay tarda hopi. Fiscal a remarca cu abogado mr. de Sousa no a presenta ningun motivacion di loke el a bisa di e circumstancianan familiar di Vos. El a bisa cu pa un tempo largo, informacionnan di Polis tabata den peliger. El a bisa Hues pa rechaza e peticion y cu pa dia 8 December 2023 lo trata e caso penal contra Vos. E dia ey lo trata e caso solamente Vos. Ainda lo mester dicidi con ta bay atende cu e periodistanan.

Vos ta keda sera den KIA: Hues ta haya importante pa scucha e sospechosonan. Abogado mr. de Sousa a menciona otro agentenan di Polis, R. y M., cu a cay sera pa Tetra-Radionan malversa, a keda algun siman so sera. Vos ta 6 luna caba. Fiscal a menciona sentencia den casonan di malversacion di Tetra-radio di Polis, caminda un agente di Polis a worde condena na 5 aña di prison. El a bisa Hues cu ta informacionnan importante di Polis ta worde pasa pa otro.

Hues a dicidi cu ta rechaza peticion di laga Vos liber. El ta haya cu esaki ta un caso hopi serio. Hues a pospone e caso pa dia 8 December 2023 pa 8.30 di mainta. Hues a bisa cu un Hues di Curacao lo bin trata e caso aki. Esey ta pa mustra imparcialidad den e caso.

A keda palabra cu Fiscal lo formula e preguntanan cu Hues Comisario mester haci na e 5 periodistanan sospechoso.