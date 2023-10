Hues a suspende e traslado di Kathy Paskel directora di DIMAS pa DWJZ

The content originally appeared on: Diario

Paskel tabata suspendi pa investigacion

Hues ta bati riba dede di Minister cu no ta hunga wega politico cu ambtenaar

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta Corte di Asuntonan di Ambtenaar a dicta sentencia den e caso cu e director di DIMAS, Kathleen Paskel, mihor conoci como Kathy Paskel, kende a cuminsa contra e decision di Minister di Labor, Energia y Integracion pa Paskel bay traha pa un periodo di 6 luna na Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ).

Den e sentencia, Hues ta bati riba dede di e Minister, mustrando cu no por hunga wega politico cu un ambtenaar (empleado di Gobierno). Hues ta haya cu no tin motibo pa e Minister a tuma e decision aki usando articulo 52 di Landsverordening materieel ambtenarenrecht (Lma).

Suspendi pa investigacion: For di e sentencia, por compronde cu dia 3 Mei 2023, e Minister a prohibi Paskel pa drenta den DIMAS pa un periodo di 3 luna, en espera di resultadonan di un investigacion disciplinario contra Paskel. Ta sospecha cu Paskel lo a keda sin cumpli cu su obligacion como director di DIMAS.

No tin ningun fayo: Ta asina cu dia 31 di Juli 2023, Departamento Recurso Humano (DRH) a presenta un raport di e resultado di e investigacion. Den e raport DRH ta conclui cu Paskel no a haci su mes culpabel di keda sin cumpli cu su obligacion y cu un medida disciplinario no ta necesario.

Ta asina cu e Minister no ta completamente di acuerdo cu e conclusion di DRH y 2 Augustus 2023 a tuma un decision ministerial, cu conforme articulo 52 di Lma, entrante 3 Augustus 2023, Paskel mester cuminsa traha na DWJZ pa un periodo di 6 luna.

Caso contra traslado: Contra e decision aki, Paskel, representa pa mr. D.Kock, a cuminsa un caso. Esaki a wordo trata 18 September 2023. Mr. Kock ta mustra cu e minister na un forma inhusto ta usando articulo 52 di Lma, pa asina kita Paskel for di DIMAS.

E abogado a mustra tambe cu e Minister no a motiva suficiente su decision. Mr. Kock a mustra cu e Minister a ofrece Paskel e posicion di director di Directie Arbeid of di Mediador pa asina e traslada permanente di DIMAS.

Minister no tin mas confianza: Abogado mr. Virginia a trece padilanti cu Minister no tin confianza mas den Paskel y pesey a dicidi cu entrante 3 Augustus 2023, Paskel lo traha pa un periodo di 6 luna na DWJZ. E abogado a bisa cu ta buscando un solucion pasobra Paskel no por bolbe den su funcion di director di DIMAS.

Traslada Paskel na DWJZ ta un solucion temporal di 6 luna y cu no ta e intension cu durante e periodo aki, lo bay nombra un otro persona den e funcion di director di DIMAS. E abogado tambe a mustra cu Conseho di Minister a dicidi pa Paskel wordo traslada temporal na DWJZ.

No wega politico: Hues den su evaluacion di e caso ta bati riba dede di e Minister. Hues ta mustra cu e solo hecho cu un Minister ta laga sa cu e no tin mas confianza den un ambtenaar cu e funcion di hefe, lo por bay hunga wega politico.

Hues ta haya cu ambtenaar mester wordo proteha contra wega politico. Esey ta trece cu ne cu e Minister mester splica bon cla kico ta e hechonan y circumstancianan cu ta pon’e yega na e conclusion cu e no tin mas confianza den e ambtenaar cu funcion di hefe. Na opinion di Hues, durante tratamento di e caso, no a keda suficiente demostra esaki.

Paskel a critica decision di minister: Hues a mustra cu e desconfianza di e Minister ta pasobra cu Paskel lo tabata critico pa cu cierto decisionnan cu e Minister a tuma. Hues ta haya cu riba su mes, esey no ta motibo pa perde confianza. Hues a bisa cu por spera di un ambtenaar, cu ora e ta duda den un decision tuma pa Minister, e por mustra e Minister riba esaki.

Hues ta haya cu mas ainda e hecho cu un ambtenaar ta huramenta pa haci su trabao como debe ser, e ambtenaar ta obliga pa critica, si e tin motibonan hustifica. Hues ta haya cu no a keda mustra cu e ambtenaar, den e caso aki Paskel, lo a bay di mas. Hues ta mustra tambe riba e hecho cu Minister ta bisa cu e tin desconfianza y ta ofrece Paskel un funcion como director na Directie Arbeid. Esaki no ta cuadra cu otro.

Hues ta conclui cu for di tur loke ariba menciona, no tin suficiente motibo pa tin desconfianza di Minister den Paskel. Esey ta nifica cu no tin espacio pa traslado obliga di Paskel, usando articulo 53 di LMA.

Decision di Hues: Hues su decision ta cu e ta suspende e decision di Minister di 2 Augustus 2023, te ora cu tin un resultado riba e caso di protesta contra esaki. Por a compronde cu e decision di Hues ta trece cu ne cu Paskel por bay bek DIMAS, pendiente e caso di protesta.