Hues a propone pa warda cu accion y Gobierno presenta medidanan structural na Hulanda

The content originally appeared on: Diario

Den caso Gobierno contra sindicatonan SIMAR y SEPPA

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta a tuma lugar e caso sumario cu Gobierno a cuminsa contra SIMAR y SEPA. Esaki relaciona cu e medida di 12.6 % cu Gobierno kier introduci y e sindicatonan a bisa cu nan ta bay desconta esaki for di oranan di trabao y lo bay traha menos. Tratamento di e caso aki a dura mas cu 2 ora. DIARIO lo publica e punto di bista di Gobierno y e decision temporal di Hues, mientras cu den un otro articulo ta publica e punto di bista di e sindicatonan SIMAR Y SEPPA.

Door di e medidanan pa cu Covid, e caso a wordo trata den un sala cu e abogadonan y sindicato mientras den un otro sala via pantaya por a mira tratamento di e caso.

Por a mira den sala di Corte abogado mr. D.Kock cu a representa SIMAR, mr. Mohamed a representa SEPPA. Tambe por a mira mr. Duijneveld cu e representantenan di SEPPA y e miembronan di SIMAR. Tambe tabata presente e director di Finanzas, señor Werleman.

Accion ta inhusto: mr. Caster di Gobierno a mustra cu no por bin cu accion un dia pa otro. E ayudo di Hulanda a yuda Aruba den situacion di Covid y cu mester paga bek e ayudo. Promer Minister a anuncia cu lo mester paga bek. El a mustra cu e accion di sindicatonan tin un solo meta esta pa kita e 12,6 %. Segun mr. Caster, Gobierno a pidi reunion cu sindicatonan pero sindicatonan a nenga. Gobierno ta haya cu e accion no ta husto. El a remarca riba e ponencia di sindicatonan cu ta haya cu e medida ta inhusto. Esaki na opinion di Gobierno no ta corecto. Esaki a wordo calcula debidamente. E hurista a bisa Hues cu tabatin diferente corespondencia entre Gobierno y sindicato riba otro alternativa. Na December 2021, sindicatonan a tene accion. Na Januari 2022 nan a notifica Gobierno cu lo traha di acuerdo e reduccion di 12.6 % cu ta 22 ora menos di trabao.

Accion lo perhudica studiantenan: E hurista a remarca cu ningun momento e sindicatonan a notifica cu lo bay cuminsa traha mas laat. Esaki lo causa hopi intrankilidad den comunidad. E ta haya cu e anuncio di accion riba 1 Februari 2022 ta contra ley. E reduccion di ora ta trece cu ne cu lo bay duna menos minuut pa les. Na opinion di e hurista, tin ley cu ta mustra cuanto minuut mester dedica pa cada les. E accion lo perhudica e studiantenan, mayornan cu ta hiba nan yiunan school, doñonan di trabao. Esaki no ta beneficia interes general. E hurista a bisa cu Gobierno kier sigui negocia cu sindicatonan.

Situacion financiero: E hurista a bisa Hues cu Gobierno su situacion financiero no ta permiti pa haci otro. El a mustra cu por bin cu otro alternativa entre otro kita dianan ATV y otro beneficionan pero sindicatonan no kier. Gobierno mester cumpli cu exigencianan di Hulanda pa por haya ayudo financiero. Hurista Emerencia a bisa Hues cu recien a haya otro pandemia y ta masha hopi hende a bira malo. Door di esaki, hopi cancelacion di turista registra na Februari 2022. Esaki ta otro situacion financiero dificil. Ta confrontando situacion rond mundo cu e variant di Covid.

Hues a intermedia: Despues di a scucha Gobierno y sindicatonan, Hues a haci preguntanan pa cu e situacion financiero di Gobierno y medidanan. Na opinion di Hues, e medida ta temporal pero door cu ta sigui alarga esaki, e ta causa problema. Actual e no ta disproposional. Werleman di Finanzas a splica cu Gobierno mester cumpli cu exigencianan di Hulanda pa haya ayudo. El a bisa cu Hulanda a pidi Gobierno pa mustra cu ta trahando riba medidanan pa baha gastonan di e aparato gubernamental. E ora ey Gobierno a propone e 12.6 %, cual Hulanda a haya ta un bon idea. Despues cu Hulanda a aproba esaki, Gobierno a introduci e 12.6 %.

Hues a pidi pa Gobierno kita e medida temporal pa stop causa daño na empleadonan. Hues a remarca cu Gobierno tabatin 2 aña cu e medida temporal y ainda nada. Hues a puntra kico SEPPA y SIMAR lo haci si Gobierno mayan bisa cu lo kita 12.6%. El a puntra si no tin otro manera cu no ta kita ora di enseñanza.

Hues ta haya cu no ta acceptable cu ta perhudica muchanan cu les. Mr. Kock a bisa Hues cu SIMAR a negocia cu direccion di enseñanza pa duna e minimo di ora di les. Presidente di SIMAR a splica Hues con ta duna les y cu e mes ta docente. Lo duna splicacion na studiantenan for di principio di les mas o menos 30 minuut y e ultimo 5 minuut ya e studiante ta cla. Hues a puntra si lo tin otro manera pa tene accion cu no ta perhudica e studiantenan. SIMAR a splica cu si bay reduci e tempo di prepara lesnan di parti di e maestronan, esey lo bay perhudica e studiantenan mas ainda.

Warda cu accion riba gobierno: Hues a bisa cu e ta pensa den un sentencia intermedio pa asina duna Gobierno chens duna contesta riba pregunta cu Hues a haci. Hues a bisa cu mas tarda 2 Maart 2022, lo tin un sentencia. Hues kier pa Gobierno mustra cu e ta bin cu medida structural y presenta na Den Haag. El a bisa cu esey ta nifica cu lo mester para accion pa algun luna. E sindicatonan a bisa cu nan ta dispuesto pa warda pa sa si tin medida structural.