Hues a manda Fiscal haci mas investigacion den caso di Douanero femenino sospecha di a horta smartphone di un compania

The content originally appeared on: Diario

​

Debi cu abogado a cuestiona e investigacion di Polis

ORANJESTAD (AAN): E Douanero femenino di inicial H. riba Diahuebs mainta a presenta den Corte hunto cu su abogado mr. Rosenstand, pa e caso cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. Abogado mr. Rosenstand na su turno, a cuestiona e investigacion pober haci di Polis. Fiscal a bay di acuerdo pa haci mas investigacion. Hues e ora ey a dicidi cu ta pospone e caso y a instrui Fiscal pa haci mas investigacion.

Horta un smartphone: E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte contra H., ta cu den e periodo di 17 Februari 2021 y 17 Maart 2021, el a horta un smartphone Samsung for di e cargamento di Lucky Stores. Hues a bisa cu segun e relato di Polis, H. durante di su trabao di “klaar in” cargamento di smartphones pa Lucky Stores, a pasa man pa un smartphone Samsung.

Douanero ta nenga: Pero H. a desmenti categoricamente. El a admiti di a “klaar in” e lote di mobile phones, pero no a coy ningun smartphone. Hues a bisa cu segun Lucky Stores, falta un smartphone Samsung. Polis a haci investigacion y a resulta cu H. tabatin e smartphone aki ta usa dos dia na Juni 2021.

For di informacion di e compania di telecomunicacion Digicel, algun dia e smartphone a worde usa cu e number di Digicel. E sim-card di Digicel cu e number di H. tabata den e smartphone.

Segun H., e sim-card di Digicel, el a cumpra via “Vraag en Aanbod” riba Facebook y a bay Digicel pa registra esaki pa asina e us’e ora e viaha pa Curacao caminda su pareha ta keda. El a bisa Hues cu el cumpra e sim-card na Juli 2023 y un biaha so el a usa e sim-card ey. El a bisa cu e periodo cu Hues ta menciona, e no tabatin e sim-card. Hues ta mustra cu segun investigacion, for di Juni 2021 e sim-card ta riba nomber di H.

Factura di compania no ta cuadra: Hues a puntra H., con bin el a bay controla e cargamento. H. a splica cu den su computer el a haya e factura di Lucky Stores pa un cargamento di smartphone. El a bisa cu hopi biaha tin problema cu lote di mobile phones pa Lucky Stores. Tabatin 3 caha. A controla tur e cahanan compara cu loke tin para riba e factura. El a controla cu den un caha tin 1 smartphone Samsung pero riba e factura ta para cu tin 2. Tabatin smartphonenan cu a haya den un caha cu no ta riba e factura. El a haci anotacion di tur esaki y a bay oficina. Den computer el a haci tur e cambionan cu el a constata cu no tabata para riba e factura y Lucky Stores mester a paga extra.

Fiscal: Fiscal a bisa cu Lucky Stores a haci denuncia cu falta 1 smartphone Samsung y a duna e number di e IMEI serie di e aparato mobil. Polis a haci investigacion si e smartphone cu e IMEI aki a worde usa na Aruba.

A resulta cu e IMEI di e smartphone aki enberdad a worde usa cu number di Digicel. Di tur e numbernan rond mundo, a haya e IMEI aki cu e number si sim-card di e Douanero H.

Fiscal a bisa cu e no ta kere cu tabata casualidad. Fiscal ta haya cu H. tabatin e smartphone den su poder. E ta haya H. ta culpable di a horta un smartphone. Na opinion di Fiscal, esaki ta un caso serio mirando cu H. ta Douane. El a exigi 80 ora di trabao pa comunidad y si no cumpli lo mester bay 40 dia sera. Tambe Fiscal a exigi 1 luna di prison condicional cu 2 aña di prueba.

Cuestiona investigacion: Abogado mr. Rosenstand a bisa Hues cu el a keda sorprendi cu e investigacion di Polis. E abogado a bisa Hues cu e ta haya cu si realmente Polis a haci un investigacion corecto, H. no mester ta dilanti di Hues.

E abogado a mustra cu segun investigacion di e compania Samsung na Arabia, caminda Lucky Stores a bay busca informacion, for di Februari 2021 e smartphone ta activo na Aruba. Segun opinion di mr. Rosenstad, Polis no a haci investigacion riba e informacion aki pa haya sa kende tabatin e smartphone aki.

El a bisa cu tin camera den Loods y por a mira bon cla cu H. ta inocente. Lamentable ta cu e imagennan a worde kita.

Na November 2021, Polis a bay busca informacion di Setar y Digicel riba e IMEI di e Smartphone. Despues Digicel a informa cu nan sim-card riba nomber di H. ta den e smartphone ey.

Na opinion di mr. Rosenstand, e sim-card aki tabata worde usa, promer cu H. a cumpr’e via Facebook. Na Juli 2021, H. a registra e chip y a usa esaki na Curacao. E abogado a remarca cu esaki ta un tempo largo despues di entre 3 y 5 Juni 2021 manera Digicel ta bisa.



Rosenstand a bisa Hues cu e ta haya cu e investigacion ta laga di desea. Na opinion di e abogado, ta incomprendibel cu Polis no a investiga kende tabata usa e cellular na Februari 2021. El a mustra cu Polis no a investiga ki periodo H. a registra e sim-card na Digicell. E abogado a bisa Hues cu e no ta haya legalmente proba cu H. a horta un cellular y H. mester worde declara liber.

Haci mas investigacion: Fiscal a reacciona cu si Hues ta haya necesario, lo por pospone e caso pa laga Polis haci investigacion pa mustra ki dia preciso e sim-card a keda registra riba nomber di H.

Aki Hues a bisa cu e ta haya cu lo ta bon pa haya sa riba ki dia H. a registra e sim-card. El a duna Fiscal instruccion pa haci investigacion y ta pospone e caso pa tempo no determina. Esey ta nifica cu despues cu e investigacionnan ta cla, lo bay invita H. un biaha mas pa presenta den Corte pa e ora ey tin mas claridad riba e caso.