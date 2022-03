Hues a declara homber sospecha di ta meti den pornografia di mucha liber

The content originally appeared on: Diario

Apesar cu Fiscal a exigi castigo

ORANJESTAD (AAN): Un homber, kende ta worde acusa di ta meti den pornografia di mucha, a worde declara liber.

Ta asina cu Fiscal ta acusa e homber J. di tin pornografia di mucha menor di edad riba su cellular y cu e ta distribui esaki. Recien Hues a dicta sentencia caminda Hues ta haya cu J. a demostra cu ta via group chat el a haya e pornografia di mucha y cu el a manda e imagennan back y bisa cu e no kier pa manda e cosnan ey mas. Esaki a haci cu Hues tin duda cu realmente J. lo ta meti den pornografia di mucha y a declar’e liber.

Tratamento di e caso a tuma lugar luna pasa, caminda Fiscal ta haya J. culpable y a exigi 81 dia di prison, kitando e dianan cu J. tabata sera. Tambe el a exigi pa confisca e smartphone y saca esaki for di circulacion.

DEFENSA ABOGADO: Abogado di J., mr. Paesch, a mustra Hues cu J. no tin nada di haci cu pornografiadi mucha y cu J. ora a haya e imagennan, a manda esakinan back pa esnan den group chat y reclama pa no mand’e e tipo di e cosnan ey.

Ta asina cu mr. Paesch a mustra Hues e videonan cu J. a manda y e notificacion cu J. a manda.

SENTENCIA: Hues den su sentencia a bisa cu e no ta haya legalmente proba cu J. ta culpable di pornografia di mucha y a distribui esaki. Hues den su evaluacion ta mustra cu J. tanto na Polis como den Corte a declara cu via un group chat di Whatsapp el a haya videonan di pornografia di mucha. El a delete esakinan for di su cellular. Ademas el a notifica esnan di e group chat cu e no kier tipo di cosnan asina.

E hecho cu Polis a haya e videonan tog riba su smartphone, J. a splica cu su smartphone a daña y el a busca un nobo. Ora el a instala Whatsapp, automaticamente e Online Back-up a manda Restore tur contenido bieu bek riba e smartphone nobo. J. no tabata sa cu esaki a sosode y pesey Hues no ta haya cu por bisa cu ta intencionalmente J. tabatin esakinan den su smartphone.

Hues a mustra tambe cu e hecho cu J. a manda e videonan back pa esnan cu a mand’e, no por bisa cu el a destribui videonan di pornografia infantil.

DECISION: Hues su decision ta cu e ta declara J. liber y pa saca di circulacion e cellular cu a keda confisca.

PAGA TINO: E caso aki ta un bon ehempel con facilmente bo por bira victima di pornografia di mucha. E mihor cos cu por haci ta manera e homber J. a haci.