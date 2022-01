Hues a baha pisa riba adicto cu ta blo keda horta na negoshinan

The content originally appeared on: Diario

E acusado no a gusta e castigo

ORANJESTAD (AAN): Huez a baha pisa riba un adicto cu Hues ta considera un recidivista mirando su carchi castigo cu un cantidad di casonan di ladronicia for di negoshinan.

Fiscal a exigi un castigo combina o sea un parti castigo di prison y un parti di castigo condicional y tambe pa ehecuta e 8 luna condicional cu tin pa W.W. Esaki pasobra el a haci e delito di horta den su tempo di prueba. Fiscal a bisa cu no ta vale la pena pone W.W. bao guia di Reclassering.

Hues a bisa cu e no ta kere cu e homber W.W. lo bay cumpli cu Reclassering y pesey no ta duna W.W. castigo combina. W.W. no a gusta e sentencia.

ADICTO MOLESTOSO: E acusacion cu Fiscal a presenta contra e homber W.W. ta cu dia 5 September 2021, el a purba horta for di perfumeria Penha. Fiscal a exigi pa ehecuta 8 luna di castigo di un sentencia di November 2020.

Durante tratamento di e caso, W. a admiti di a purba drenta.

Hues a bisa cu investigacion di Recherche ta musta cu W. a bay cu un sker grandi di corta hero y corta e candalnan. Polis a yega y W.W. a bay na Plaza Daniel Leo y sconde e sker den e fontein.

Polis a haya e sker den e fontein. Na November 2020, W. a worde condena pa droga y bao guia di Reclassering. Hues a bisa cu Reclassering a manda raport cu W. no a cumpli cu palabracionnan. Esaki no ta promer biaha. Reclassering a mustra cu W. ta adicto pisa desde su 13 aña. Dos biaha a bay clinica pa rehabilita. Hasta a bay Colombia y na 2011 e tabata stabil. Pero lamentablemente W. a bolbe cay den adiccion. Reclassering ta haya cu W. lo mester haya ayudo pa sali di adiccion pero e no ta cumpli cu palabracionnan.

FISCAL: Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu W. a purba horta. Tin imagennan di video di seguridad y tambe tin declaracion di W. mes cu ta admiti. Fiscal a bisa cu ta un hecho fastioso cu a kibra slotnan na perfumeria. Pa cu e castigo, el a tene cuenta cu e raportnan di Reclassering y cu no ta promer biaha cu W. ta cay sera pa ladronicia.

Fiscal no ta haya vale la pena pa pone W. bou guia di Reclassering pasobra e no ta cumpli. Di acuerdo cu e maneho di Ministerio Publico el a exigi 180 dia di prison di cual 80 dia ta condicional y 3 aña di prueba. Fiscal a exigi tambe pa destrui e sker di corta hero. Fiscal tambe a exigi pa pone e 8 lunanan ariba e castigo.

SENTENCIA: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya legalmente proba cu W. a purba horta na Penha.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu W. ta un residivista. Den caya comerciantenan mester tuma medida pa ladronicia.

Hues a remarca cu ta masha dificil cu si W. sali for di KIA, cu lo bay Reclassering. E no ta kere esey.

Hues a remarca cu a duna W. un chens pa e bay riba e bon caminda. E no ta haya cu mester duna castigo condicional.

Hues a condena W. na 100 dia di prison kitando e tempo cu e tabata sera. Tambe Hues a pone acerca di e 100 dia di prison e 8 luna cu tabata condicional. Ta casi 1 aña W. lo mester bay sinta den KIA. Por a mira cu W. no a keda nada contento.