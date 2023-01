H?pital g?n?ral : les r?sidents en gr?ve

The content originally appeared on: News Americas Now

L’H?pital de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti (HUEH) est en gr?ve. Tandis que le syndicat du personnel se pr?parait ? soulever des revendications non satisfaites en fin d’ann?e 2022, ils ont ?t? coiff?s au poteau par les r?sidents. “Meilleures conditions de travail, disponibilit? de l’oxyg?ne, ?lectricit? et, surtout, une augmentation de salaire pour faire face ? l’inflation galopante”, font partie des principales revendications. Dans un compte rendu du corps des r?sidents, plusieurs points dont l’?lectricit?, des meilleures conditions de travail et une augmentation salariale ont ?t? expliqu?s en vue de sensibiliser les autorit?s sanitaires. “Aujourd’hui, un r?sident gagne moins de 400 gourdes par jour. Ils travaillent 24 heures par jour et n’ont aucune protection sociale. Il est impossible de venir ? l’h?pital avec un frais pareil. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas des employ?s, mais nous sommes des professionnels touch?s comme tous les autres par l’inflation”, peut-on lire dans ce compte rendu. Pour le volet ?lectricit? et conditions de travail, ils ont relat? plusieurs coupures d’?lectricit? alors que des patients ?taient encore en salle d’op?ration. “Nous ne pouvons pas nous accommoder au pire et faire plus de mal que de bien en mettant en place une cellule d’urgence qui fera face aux m?mes probl?mes structurels. ? ce stade, il faut un vrai engagement pour que l’h?pital puisse remplir sa mission”, a avanc? le corps repr?sentant les r?sidents dans un compte rendu de ces diff?rentes rencontres. Pour sa part, la directrice de l’H?pital de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, le Dr Jessie Colimon Adrien, indique qu’elle est au courant de l’arr?t des r?sidents, “mais la clinique externe et quelques autres services avaient fait un effort pour continuer ? recevoir quelques patients.” Pour l’augmentation des frais, elle informe ?galement avoir entrepris les d?marches aupr?s de la direction g?n?rale du MSPP qui, elle-m?me, promet de faire le suivi avec les autorit?s concern?es. “Cependant, l’augmentation des frais peut prendre du temps parce que ?a ne d?pend pas du MSPP exclusivement, entre temps un noyau d’urgence est sollicit? pour ?viter de p?naliser la population”, souligne la directrice ex?cutive de l’HUEH. En ce qui concerne l’?lectricit?, elle avoue que l’h?pital g?n?ral, depuis qu’il n’y a plus un pr?sident au Palais National, n’est plus sur un circuit prioritaire, donc il fonctionne avec un rationnement en ?lectricit?. S’agissant des conditions de travail, elle croit avoir fait de son mieux avec le budget allou? ? l’h?pital qui ne peut pas r?soudre tous les probl?mes structurels. “Il y avait un probl?me par rapport au fonctionnement du bloc op?ratoire qui est pratiquement r?solu. Les probl?mes li?s ? la buanderie et des drogues anesth?siques ont ?t? adress?s ?galement. On a re?u un lot de mat?riel de la Croix-Rouge nous permettant de r?pondre ? certaines exigences formul?es par les r?sidents”, ajoute le Dr Jessie Colimon Adrien tout en appelant les r?sidents ? comprendre la r?alit?. Pour l’instant, rien ne semble indiquer un d?nouement ? cette situation. L’h?pital n’arrive plus ? recevoir des patients. Les autorit?s sanitaires depuis tant?t 8 ans n’ont jamais cach? leurs r?ticences ? investir dans une structure fissur?e, fragile, inadapt?e tandis que des partenaires travaillent sur la reconstruction du nouveau b?timent. “C’est contre-productif”, croient-ils.

