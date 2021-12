‘Houttrucks hebben vrij spel op Afobakaweg’

23/12/2021 00:00 – Samuel Wens

Een truck met houtblokken is gestrand op de weg wegens een defect.

BROKOPONDO – “De houttrucks doen maar wat ze willen op de weg”, reageert Freddy Linga, beleidsco?rdinator van het districtscommissariaat van Brokopondo, moedeloos. Linga, die het gedrag van de houttransporteurs zat is, is het ermee eens dat er ordening moet komen in het transport van de houtblokken.

Hij beklaagt zich tegenover de Ware Tijd erover dat houttransport op de Atjoni- en Afobakaweg niet wordt gecontroleerd en zelfs plaatsvindt in de nachtelijke uren. Wat de zaak erger maakt is de schade die wordt aangericht aan de infrastructuur. Zo is de wegomlegging bij de Mindrineti 1-kreek niet meer toegankelijk vanwege verzakkingen in het wegdek.

Linga schrijft dat allemaal toe aan de grote, met houtblokken beladen trucks. Hij zegt dat het verkeer over de brug enkele jaren geleden werd omgeleid. “Nu is hetzelfde het geval met de wegomlegging. De houttransporteurs hebben eerder al twee betonnen bruggen op de weg naar Brownsweg en nog een andere metalen brug op de weg naar Atjoni kapot gereden”, moppert hij.

Het verkeer over de kapotte bruggen werd toen, net als bij Mindrineti, omgeleid. Er werden duikers in de kreek geplaatst, hout en lateriet. “Maar het hout van de omgeleide weg staat niet meer op zijn plaats.” Levi Asedan, ploegleider van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) in Brokopondo, beaamt de chaotische situatie met de houttrucks. Ook hij weet over houttransport op de openbare weg in de nachtelijke uren.

Robby Solang, al enkele jaren buschauffeur op de route Paramaribo-Brownsweg, stelt dat de houttrucks vrij spel hebben op de Afobakaweg. “Elk uur, elk moment zijn ze op de openbare weg.” Hij wijst ook op de gevaarlijke situatie: “Geen van de houttrucks heeft achterlichten.” De buschauffeur vindt het opvallend dat ander snelverkeer wel wordt gecontroleerd door de politie langs de Afobakaweg, bij Klaaskreek, maar dat de houttrucks kennelijk vrije doorgang hebben.

