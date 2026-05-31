Hospital a escohe Rachel Charles como empleado di luna di April

31 May 2026
Pashentnan ta apreci’e pa su profesionalidad y positivismo

ORANJESTAD (AAN): Riba dia di enfermeria, esta 12 di mei nurse Rachel Charles di departamento A2 no tabata sospecha nada ora el a cana drenta e sala di reunion. Asina cu el a mira su famia para eynan hunto cu tur tres miembro di Hunta di Directiva y tambe coleganan el a keda ful sorprendi y a bira emociona.

   Un dia y sigur un momento inolvidabel unda cu merecidamente Rachel a wordo poni den ‘spotlight’.  Palabranan di elogio no tabata falta pa tur e trabao ehemplar cu e ta eherce na HOH cu a sigui despues cu un celebracion riba su piso.

   Rachel Charles ta un tremendo nurse pa su pashentnan y un excelente teamplayer riba piso. E ta un colega semper alegre y yena di energia. E ta sumamente flexibel y ta un sosten hopi grandi pa su coleganan. Semper por conta riba dje sin importa con druk e por ta, e tin un bon bista riba tur cos andando y e ta responde lihe riba pregunta of situacionnan cu por surgi. Semper e ta para cla pa su pashentnan cu ta aprecia Rachel pa su profesionalidad y positivismo.  E ta duna nan un bon guia y cuido despues di operacion y ta percura pa nan sinti nan mes safe. Ademas e ta pone nan hari pa asina nan por lubida un rato nan preocupacionnan.

   Rachel ta un inspiracion pa otro trahadornan rond di dje. E ta un persona confiabel y alavez por traha bon cu diferente disciplinanan den hospital. Tambe e ta zorg pa keda semper na altura di desaroyonan riba tereno di cuido pa su conocemento ta up-to-date. Como man drechi di su manager, Irinia Zievinger, e ta wordo involucra den decisionnan pa trece mehoracion ribo piso cual e ta haci di un forma creativo y semper pensando riba union bou di e team.

   HOH ta impresiona cu Rachel su dedicacion y amor pa su trabao unda cu siguridad di pashent ta na prome luga. Claramente Rachel a demostra di ta un trahador ehemplar y Hunta di Directiva, management y coleganan ta hopi orguyoso di Rachel. Masha pabien Rachel cu e bunita reconocemento aki.

