De tafels zijn gescheiden en iedereen heeft zijn mondkapje op. De bezoekers van Mighty Racks lijken zich goed aan de protocollen te houden. Pas wanneer zij eten of drinken mag de mondkap even worden afgedaan.“Opluchting … dat is wat er in mij omging toen ik hoorde dat we eindelijk open konden”, vertelt Henk van Dijk, uitbater van verschillende eetgelegenheden in de Van Sommelsdijckstraat, zoals het Pannekoek & Poffertjes Café en Mighty Racks, aan de Ware Tijd.