Hopi punto importante ATIA a trata cu Formador durante un bon reunion

Tristan Every miembro directiva ATIA: – ORANJESTAD (AAN) – Den cuadro di intercambio di informacion, e reunionnan entre Formador di Gabinete Wever-Croes-II, Evelyn Wever-Croes y e stakeholders,

a sigui dialuna 19 di Juli ultimo; den e ocasion aki, el a reuni cu Aruba Timeshare Association (ATSA), Aruba Trade & Industry Association (ATIA), Camara di Comercio y Industria (KvK) y Aruba Airport Authority (AAA NV).

Dialuna a tuma lugar un conferencia di prensa, den cual miembronan di e instancianan menciona a duna di conoce cual ta nan impresion, durante nan respectivo reunion cu Formador Wever-Croes.

Na prome lugar, señor Tristan Every, miembro di e directiva di ATIA a hiba palabra y a expresa cu e reunion aki a bay hopi bon, y cu ATIA ta sumamente honra y contento tambe di por a contribui na e formacion di e siguiente gobierno.

Every a expresa cu pa ATIA ta importante pa trece algun punto dilanti, cu lo bay yuda desaroya e economia. “Cuminza e mashin bek manera nos ta custumbra di tine, y di e forma aki cu tambe nos por contribui na comunidad di Aruba, cu nos por tin perspectiva bek na inversionnan cu ta bay wordo haci den futuro, cu nos ta bay tin oportunidadnan nobo, pa hiba Aruba dilanti”, señor Tristan Every a señala.

El a agrega, contestando pregunta di prensa, den cuadro di con nan ta visualiza e reactivacion di Aruba su economia, cu tin algun punto cu pa ATIA ta hopi importante, y esey nan a trece dilanti den nan relato informativo, cu nan a manda pa e partidonan politico, y cu a trece bek dilanti Formador, dialuna.

Ta temanan cu ta toch bezig riba e impuestonan, leynan laboral, inversion den nos pais. Every a indica cu ta cosnan cu ATIA tin añanan papiando di dje. Si mira e añanan venidero y “cost of doing business” mester bay maneha esaki y crea oportunidad. Esey pa ATIA ta hopi importante, no solamente pa comercio, pero pa henter nos comunidad, Tristan Every a subraya.