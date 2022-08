Hopi pashent cu ta wordo manda Colombia a resulta di no ta cla pa wordo opera

The content originally appeared on: Diario

Edwin Jacobs, Director di AZV — *Ta bay inicia un proyecto piloto

ORANJESTAD (AAN): Director di AZV, Edwin Jacobs a laga sa cu 39 % di e pashentnan cu a bay Colombia pa haya tratamento a bay Fundacion Santa Fe di Bogota. Na di dos lugar tin Hospital Internacional di Colombia na Bucaramanga, sigui pa Fundacion Valle de Lilly na Cali y Fundacion Cardiovascular tambe na Bucaramanga.

Esaki ta e cuater hospitalnan cu recientemente e director di AZV a bishita na Colombia.

Si mira e specialismo pa cual AZV ta manda e pashentnan afo, por mira cu mayoria di biaha ta manda nan pa onderzoeknan, MRI y pa diferente otro tipo di analisisnan cu aki na Aruba no tin aparatonan pa haci y pesey ta manda nan Colombia, Jacobs a indica.

Tambe a manda hende pa tratamento di wowo y un par tabata na momento cu ImSan tabata e problema cu huma y cu mester a cera e camber di operacion pa algun siman. E casonan di urgencia a wordo manda Colombia y casonan complica di wowo tambe ta wordo manda Bucaramanga.

Pa loke ta Ortopedia ta mas tanto Bogota sigui pa Neurocirugia. Otro specialismo ta operacion di curason sigui pa urologia cu 32 caso, a bisa.

Segun Edwin Jacobs, AZV a constata 3 ‘bottlenecks’ cu tin cu bay traha riba nan. Un ta e dianan di estadia pa cuminsa tratamento definitivo. A constata cu tin wardamento ta tuma lugar na Colombia y esey ta irita e aseguradonan.

E pashent cu yega Colombia, den dos dia e tin su prome cita. Despues ta bin e citanan cu ta sigui y eynan tin espacio pa mehora un mihor coordinacion pa wak con por haci posibel pa reduci e tempo di espera entre citanan.

E otro aspecto cu tin cu bay traha riba dje ta satisfaccion di e pashent. Den e proceso tin espacio pa mehoracion y duna mas satisfaccion na e pashent. Pa cu esaki ta bay cuminsa c’un encuesta bao di esnan cu a termina tratamento den exterior pa asina tin idea pa mehoracion. Esaki ta partinan tambe cu ta bay tuma den e contract cu proximamente ta bay ta bin di nobo cu ne, a bisa.

Tambe comunicacion cu e pashent ta hopi importante y a constata cu hopi biaha e acompañante cu ta bay cu e aseguradonan no ta completamente consciente di e trabao pisa cu ta ward’e na Colombia. Eynan tin biaha por tin friccion. Pesey AZV ta bay traha riba un pakete mas standarisa di informacion, segun e director di AZV.

A haya for di e hospitalnan cu ta mandando pashentnan pa bay ricibi tratamento pa prome biaha pa operacion, cu ainda no ta cla pa opera. Sucu of presion no ta bao control, por ehempel. Pesey AZV a tuma e decision pa cuminsa c’un proyecto piloto proximamente.

Pa e proyecto aki a acerca docternan di cas pa participa. Esaki lo encera cu prome c’un pashent sali pa bay pa opera e mester ta cla cu y tur cu morbilidadnan mester ta bao control. E pashent mester sali di Aruba cla pa opera na Colombia, Jacobs a indica.

A constata cu un parti di e estadia cu nan ta keda na Colombia, 10 pa 14 dia, tin biaha tin di haber cu nan no ta cla, e ora mester bay trata nan, pa nan trece e diabetes of e presion bao control . Esey ta tarda e proceso pa por ricibi nan tratamento, siendo cu nan por a keda na Aruba ricibiendo esaki. e director di AZV, Edwin Jacobs a duna di conoce.

Pesey ta bay tin un proyecto piloto pa wak kico ta e impacto riba e cantidad di dia di estadia na Bogota, ya cu e pashentnan ta kedando den promedio 36 dia locual ta hopi.