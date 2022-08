Hopi hende kier empleo pero nan no ta contesta telefon ora compania ta yama

The content originally appeared on: Diario

Esnan cu a organiza Job Fair ta notando esey

ORANJESTAD (AAN): Na luna di Juni, e organizacion Aruba Food & Beverage Association a tene un Job Fair cu tabata destina pa purba na haya mas trahador posible pa e sector di cuminda y bebida na Aruba.

Tin hopi vacatura, y pesey e asociacion di AFBA a organiza esaki pa un periodo di 9 ora largo den Renaissance Conference Center. Mas di 40 compania tabata presente, como cu en total tin alrededor di 200 cupo di trabao disponible. Un total di 500 persona a acudi na e evento.

Carolina Merryweather-Raven di Asociacion AFBA sinembargo a nota algo cu casi tur e 200 companianan participante awor ta confrontando! Esey ta e hecho cu nan ta mandando email y tambe yama e aplicantenan na telefon. Pero ningun hende ta contesta telefon, y no ta reacciona riba emails tampoco.

Esaki ta algo cu Gobierno di Aruba a confronta tambe na comienzo di Pandemia, ora cu a start cu e proceso di aplicacion pa Yudanza di FASE mensual. E funcionarionan di Departamento Social ta yama e numbernan di telefon, pero ningun hende ta contesta. Despues a bin haya sa cu hendenan ta yena numbernan incorecto riba formulario. Tambe tin hende cu djis no gusta contesta “un number cu nan no conoce”.

“Esey ta e problema number uno,” Merryweather-Raven a indica. Hendenan djis no ta responde emails, y tampoco ta ni contesta yamada, of sikiera yama bek.

Tin compania cu a yama 25 persona via telefon, pero ta 5 so di nan a contesta y a pidi nan pa acudi pa un entrevista. Finalmente 3 hende so a show-up pa e entrevista, y na final ta 1 hende so a wordo acepta pa empleo.

Tabatin companianan grandi cu como 45 cupo di trabao habri, pero na final nan no a logra yena tur e vacatura aki.

Esnan sin experiencia: Segun Carolina Merryweather-Raven, algo cu a bin tuma hopi nota di dje ta cu aplicantenan no tin cualificacion ni experiencia den e tereno ey. Esaki ta algo cu kizas companianan grandi cu programa di training por acepta y duna nan entrenamento den e sector. Pero companianan chikito no tin forma pa acepta un empleado cu mester di training.

Pues si e compania ta buscando un persona specializa den cushina, e no ta algo cu bo por bay train facil.

Pesey mes, e organizadornan di Job Fair a nota cu e posicionnan cu tin mas problema pa haya trahador ta puestonan specializa den Cushina (p.e. Grill Master of un persona cu por traha cu cuminda curu di lama, etc.), y Dishwasher/Cleaner.

Dishwasher no ta yega mes: Segun Asociacion AFBA, ta hopi persona a yega y aplica pa e puesto di ‘Dishwasher/Cleaner’. E hecho cu e aplicante a pidi specificamente pa e trabao ey, ta mustra su disponibilidad pa haci e labor ey.

Pero sorprendentemente, e personanan ey no ta contesta telefon pa bin pa entrevista. Y ora bo haya nan pa acudi pa e entrevista, e fecha ta yega y ta keda sin presenta pa entrevista of pa e trabao.

“Nos no kier generaliza, pero nos kier trata na compronde esaki,” Merryweather-Raven a bisa. Nan sa cu tin hende cu ta tratando di haya trabao, pero nan no ta yegando na trabao! E asociacion kier haya mas informacion riba e aspecto ey pa por mira con pa haci e proceso di aplicacion mihor.

Toch Carolina Merryweather-Raven ta trata na corda tur hende, cu Aruba ta biba di turismo, no tin nada otro pues no tin opcion. Esey ta unda tin di bay traha, y hunto mester traha un ambiente di trabao pa bo pasa bon, siña hopi, y crece bay dilanti.

Corda cu bo por cuminza mas abao como Cleaner, pero rapidamente ta avanza y cambia di puesto, segun cu bo ta siña di e trabao.