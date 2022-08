Hopi hende cu ta bay ‘Job Fair’ ya tin empleo y ta djis ‘buscando algo otro’

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Manera ta conoci, na luna di Juni cu a pasa, e organizacion local di Aruba Food & Beverage Association

a tene un Job Fair cu tabata destina pa purba na haya mas trahador posible pa e sector di cuminda y bebida na Aruba.

Tin hopi vacatura, y pesey e asociacion di AFBA a organiza esaki pa un periodo di 9 ora largo den Renaissance Conference Center. Mas di 40 compania tabata presente, como cu en total tin alrededor di 200 cupo di trabao disponible.

E Food & Beverage Job Fair ta uno cu a wordo organiza cu yen entusiasmo, como cu tin mester di trahador.

Carolina Merryweather-Raven di Asociacion AFBA a mustra cu en total 500 persona a acudi na e Job Fair aki, y esey ta un cantidad cu nan tur a keda hopi contento cune. Hopi hende a yena aplicacion pa empleo, y e momento ey tabatin presentimento cu tur cupo di trabao lo wordo yena.

El a splica cu awor cu nan ta dos luna despues di e Job Fair, ainda nan ta procesando dato di tur informacion cu a wordo obteni durante esaki, y tur e extra detaye aki lo por yuda nan grandemente ora cu den futuro (kizas na 2023) nan bolbe organiza un Job Fair asina.

Segun Merryweather-Raven, e meta simple di e Job Fair tabata pa trata na conecta e buscado di empleo, cu e negoshinan cu tin mester di trahador.

Asociacion AFBA tambe a manda email pa tur esnan cu a acudi durante e dia aki, pa asina haya feedback di nan opinion encuanto e organizacion di evento. Nan a haci esey den forma di un encuesta.

Lamentablemente masha poco hende a coopera cu e encuesta, esta apenas 1% di tur esnan cu a acudi. Pues no tin suficiente detaye pa saca un conclusion di e evento. Pues esnan cu a acudi na e Job Fair y cu ainda no a yena e encuesta, ta ser pidi pa coopera y haci esey mas pronto posible.

Esey ta debi cu esnan di e Job Fair kier haya sa tambe, si abo a logra haya trabao of no. Pa asina por mira con por mehora di nan banda.

Algo si cu a bin realiza, ta cu como 50% di esnan cu a acudi na Job Fair tabatin trabao caba, pues a djis bay busca ‘algo diferente’.

Un problema cu tur compania a confronta cune, ta cu ora nan ta yama of email e aplicantenan pa cuminza cu e proceso pa duna nan un trabao, e hendenan aki djis no ta contesta telefon, y no ta reply tampoco riba email. Tur esaki ta den un articulo apart den DIARIO.