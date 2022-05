Hopi hende a registra pa participa den Ladies of Harley Bike Ride 2022

The content originally appeared on: Diario

Evento organiza pa Aruba HOG 297

ORANJESTAD (AAN): Durante un atardi pa anochi alegre na Casibari Café, e fundacion di Aruba Harley Owners Group 297 a tene e registro oficial di esnan cu kier participa den e evento di “Ladies of Harley Bike Ride 2022”.

Aruba HOG 297 a mustra cu esaki ta bira e prome ‘Ride’ oficial di e fundacion aki, y nan lo converti esaki den un evento anual cu lo sigui tur aña riba e prome Diasabra di luna di Mei.

E ride aki a bin di un dama pa organiza un paseo special pa damas. A haci consulta interno, y tur hende tabata entusiasma cu e tema, y den un tempo hopi cortico a hinca e organizacion di e evento. Nan a escoge Casibari Café tambe pa fungi como e sede principal di ‘Ladies of Harley Bike Ride 2022’.

E actividad mes lo ta Diasabra 7 di Mei 2022, unda esaki lo sali pa 5:00 pm en punto for di Casibari Café. Den e paseo lo bay para na e.o. Great Rich Bar & Restaurant pa algun wega, y na final na Casibari Café tambe lo tin wega, y lo culmina e anochi escogiendo un Reina y e ta wordo corona como “Queen Ladies of Harley Bike Ride 2022”. E corona ta cortesia di e preparador conoci Endy Croes. A ser splica cu tambe lo tin premio pa Best T-Shirt, Best Bike Decora, y mas doorprize. Tambe lo tin un banda na final pa anima publico.