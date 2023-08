Hopi famia ta busca un cas na huur y no ta haya, mientras tin yen di cas abandona rond di Aruba

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN) – Ta un hecho cu na Aruba tin diferente famia cu ta den necesidad di un vivienda, no specificamente pa cumpra,

pero si pa huur, mientras cu ironia di bida ta mustra cu tin yen di cas completamente abandona, cu si por wordo drecha lo por ayuda hopi na baha e scarcedad.

Pasobra, ta wordo bisa cu na Aruba tin scarcedad di vivienda mientras tin suficiente demanda. No obstante, tanto den cierto areanan di ciudad como distrito y barionan, tin cantidad di cas abandona, y casnan cu, na cierto momento, tabata bunita y cu awo a bira un ruina, un neishi di sushedad y adicto ambulante.

Podise ta casnan cu no tin heredero, pasobra e doñonan a fayece y no a traha un testament, of pasobra tin problema entre e herederonan y ningun kier drecha e propiedad pa bende of pa huur’e, pa e otronan no bira beneficia, of pasobra, simplemente, no tin heredero pa e cas.

E ta un lastima enberdad di wak esaki, for di Playa te San Nicolas, cuanto cas ta cabando na nada mientras tin hende cu, hasta si haye pa huur, ta dispuesto di inverti pa drech’e. Aparentemente, na Aruba no tin un instancia cu por inventariza cuanto vivienda den deterioro, tin a lo largo di e Isla, ken ta doño of ken ta encarga, of si a keda abandona y pa su cuenta. Algun a haya doño di caya, esta adictonan ambulatorio cu na lugar di haci algo bon pa e cas cu nan ta djis drenta ocupa, tine manera un dump di sushi, y ta stroba e trankilidad den e vecindario. Pues, no ta trata di casnan destina pa Monumento, sino casnan comun cu bon por bira un hogar comodo, agradable, y necesario pa famianan cu ta busca vivienda simple, senciyo, pa prijs husto, y no un prijs exorbitante manera ta sosode awendia, unda departamentonan chikito (yama departamento estudio) ta wordo gehuur hasta pa 1500 florin y mas.