Hoogwaterstand laat Guyaba al twintig dagen in donker

BOVEN-SURINAME –

Het dorp Guyaba, met zo’n negenduizend inwoners en daarmee een van de grootste aan de Boven-Suriname, zit al bijna twintig dagen in donker als gevolg van de hoge waterstand. De accu’s en andere onderdelen van het hybride systeem dat voor elektriciteit zorgt, zijn uit voorzorg ontkoppeld. Gevreesd werd dat de locatie van de zonnepanelen zou onderlopen door het stijgende water.

“Alle niet-waterbestendige apparatuur is in veiligheid

gebracht”, zegt een ambtenaar van het ministerie van Natuurlijke

Hulpbronnen (NH) die zijn naam niet vermeld wil hebben. Het

dieselaggregaat in het systeem, dat automatisch moet overnemen als

de zonnepanelen uitvallen, is volgens de functionaris defect.

De tweehonderd zandzakken die vanuit Paramaribo door NH zijn

aangevoerd naar het dorp moeten nog rondom de power house geplaatst

worden voor bescherming tegen het opkomende water. De bewoners

zijn zeer ontstemd en beweren dat het hybride systeem nooit goed

heeft gewerkt.

‘Veel apparaten kapot’

“Mensen hebben veel elektrische apparaten zien kapot gaan bij

het overschakelen van zonnepanelen naar de dieselmachine”, zegt

meubelmaker Ettry Popoe. “Momenteel kan ik niet werken aan het

afronden van vele bestellingen”, klaagt hij. Ook de pinautomaat, de

eerste die zo ver stroomopwaarts in augustus 2021 in gebruik werd

genomen, moet het ontgelden.

De Guyaba Vereniging voor Ontwikkeling en Groei (GVO) werd in

2018 opgericht met als doel het behartigen van de sociaal

maatschappelijke, culturele en educatieve belangen van de bewoners.

Voorzitter Leisman Abauna en secretaris Rido Banai zeggen in

afzonderlijk gesprekken het te betreuren dat Guyaba nog steeds in

het donker is gehuld. “Wat doet de back-upmachine?”, vraagt zich in

gemoede af.

Het water is gezakt dus kan het systeem weer gestart worden.

Banai denkt ook aan de kleine ondernemers in het dorp met hun wild

en vis. “Hoe moeten ze dat nu invriezen en hoe moet het met de

ijsjesverkopers?” Abauna vertelt dat regelmatig gesprekken

plaatsvinden met het dorpsbestuur en dat naar oplossingen worden

gezocht voor problemen in Guyaba. “GVO heeft eerder het dorp

voorzien van een naambord bij de aanmeerplaats”, geeft hij als

voorbeeld. Er wordt haast gemaakt om de machine zo spoedig in orde

te krijgen, zodat het dorp weer verlichting krijgt, wordt door NH

gemeld.







