Hoogwaterstand heeft leerkrachten opgescheept met ‘trauma’

31/03/2022 20:51

Samuel Wens

De ondergelopen brug die de verbinding is tussen het dorp en het scholencomplex.

Foto: Samuel Wens



BOVEN-SURINAME –

Er zijn leerkrachten die van de hoogwaterstand in het binnenland een “trauma” hebben overgehouden en ernstig twijfelen weer terug te gaan. Dit zegt schoolleider Leandro Simsom van Openbare School Godo in Boven-Suriname. “Wanneer de rivier zo buiten zijn oevers treedt dan zoekt van alles een droge plek op, zelfs de slangen”, schetst hij de situatie. De leerkrachten wonen bij de rivier en reptielen kunnen zo makkelijk hun woningen binnendringen.

“Een collega heeft een schorpioen bij de pamper van haar baby

gezien. Zij huilden toen als kleine kinderen om de situaties; dat

zo van alles in hun huizen konden komen.” Het gaat om nieuwe

leerkrachten die nooit eerder zo’n abnormale waterstand van de

rivier hebben meegemaakt, verklaart de schoolleider, tevens

voorzitter van de Platform Schoolleiders Binnenland (PSB).

Het opkomende water verraste sommige leerkrachten die ‘s avonds

gingen slapen en in de ochtenduren een hoogwaterstand van drie

meter voor hun stoep aantroffen. “Door de situatie was het voor hen

vier dagen voor vertrek uit het gebied niet mogelijk het huis te

verlaten.”

Sterke stroom

Meriam Poeketi is schoolleider van OS Nieuw Aurora,

stroomafwaarts van Godo, met 125 leerlingen. Zij vertelt ook met

haar elf andere collega’s voor vier dagen geisoleerd te zijn

geweest. “De brug die de oeververbinding vormt tussen het dorp en

het scholencomplex was ondergelopen.” Niemand nam de risico om over

de brug te gaan vanwege de sterke stroom van het water zegt

Poeketi. “Wij zijn blij dat het water weer weg is gezakt.”

Simsom en Poeketi praten vol lof erover dat het ministerie van

Onderwijs Wetenschap & Cultuur (Minowc) de leerkrachten heeft

teruggehaald uit het watersnoodgebied. “Maar eenmaal in de stad

toonde men geen belangstelling meer voor ons”, stelt Simsom

teleurgesteld. “De leerkrachten verwachten dat het ministerie ze

een hart onder hun riem steekt.”

Hij pleit voor begeleiding van de “getraumatiseerden” en een

eenmalige uitkering als compensatie van de opgelopen

waterschade. De leiding van Minowc zal binnen een week de PSB

ontvangen, verneemt de krant van een hoge functionaris van

Onderwijs. Dit wordt bevestigd door Simsom. “Zij zullen

oplossingsmodellen aan de PSB voorleggen.”

De brug die het dorp en het scholencomplex verbindt, onder

normale omstandigheden.







