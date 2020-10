Stiching Lobi Health Center heeft vrijdag haar hoofdkantoor voor ten minste één week moeten sluiten wegens een met Covid-19 besmette personeelslid. Het is de tweede keer in korte tijd dat het hoofdkantoor aan de Fajalobistraat om het coronavirus dicht moet. De ongeveer veertig personeelsleden zullen minstens zeven dagen worden gemonitord. “Maar de onlinediensten naar de samenleving toe zullen we blijven voortzetten”, zegt directeur Nensy Bandhoe tegen de Ware Tijd.