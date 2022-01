Hoofdbestuur NPS heeft begrip voor standpunt Patricia Etnel

27/01/2022 09:12 – Van onze redactie

Patricia Etnel, Ivanildo Plein en voorzitter Gregory Rusland tijdens een bijeenkomst van de NPS in 2020. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname (NPS) heeft ‘volledig begrip’ voor het standpunt van partijgenoot en assembleelid Patricia Etnel. Zij maakte woensdag bekend dat zij uit de coalitie stapt maar wel aanblijft als NPS-fractielid en oppositie zal voeren ‘tegen de VHP’. “Het standpunt dat het lid scherp en onomwonden heeft geuit via de media wordt gezien als een accumulatie van gebeurtenissen vanuit de politiek, waarvan Etnel slachtoffer is geworden”, zo stelt de NPS in een verklaring.

Etnel stelt dat de beschuldiging dat haar zoon betrokken is bij heling van een gestolen stier, een opgezette zaak is waarbij de VHP betrokken zou zijn. “Het hoofdbestuur verwerpt elke actie die riekt naar laster vanuit welke hoek dan ook in een poging personen de mond te snoeren”, aldus de groene partij. “Het lid Etnel heeft altijd een uitgesproken mening gehad over verschillende zaken. En dat mag. Indien er sprake is van pogingen om kritische partijgenoten de mond te snoeren en zelfs te willen uitschakelen, worden die dan ook afgewezen.”

‘Gelijkwaardigheid ontbreekt’

Wel stelt de NPS dat met betrekking tot deelname aan de coalitie of oppositie, het de partij is die dergelijke besluiten neemt. “Toch wenst het hoofdbestuur erop te wijzen dat zij haar zorgpunten heeft over het reilen en zeilen binnen de coalitie, welke kwesties nu onder evaluatie zijn.”

Het hoofdbestuur, dat woensdagavond een spoedvergadering hield over de kwestie, onderschrijft ‘niet volledig content’ te zijn met alle besluiten die vanuit de regering genomen worden. “Dankzij onder andere interventies, commentaren dan wel protesten vanuit de groene partij, zijn bepaalde zaken die op de regeringsagenda stonden niet uitgevoerd.” Als voorbeelden haalt de NPS de kwesties over Surfin NV en de HPSG-deal aan.

Ook meent de NPS dat gelijkwaardigheid in de politiek nu ontbreekt. “Op basis van het bovengenoemde, waarvan de overtuiging aanwezig is dat wij een slim volk hebben dat zaken registreert, roept de partij alle coalitiegenoten op om de ontwikkelingen van het land te richten op het volk en niet op enge partijbelangen of individuen.”

De kwestie Etnel wordt beschouwd als een incident dat verder met de structuren en partijorganen zal worden besproken. “De NPS zal meer dan ooit gezamenlijk optrekken om te strijden voor de belangen van de partij in het algemeen en die van het land en volk in het bijzonder. De partij blijft vooralsnog in de coalitie, maar zal de regering blijvend kritisch volgen met als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan goed bestuur en de ontwikkeling van ons land.”

