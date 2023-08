Hombernan grandi ta busca mucha hombernan jong pa gaña nan y abusa di nan

The content originally appeared on: Diario

​

Lisette Gomes di Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz:



Atencion pa desaroyo na Aruba

Suplica pa victimanan informa Polis

ORANJESTAD (AAN): Lisette Gomes di Fundacion Mi Voz Ta Bo Voz ta mustra cu ta mihor si un ciudadano mira un mucha chikito riba caya, pa core yama y pone autoridad na altura.

El bisa den entrevista cu DIARIO cu pa haci esaki mester cuminsa na cas y despues ta keda na e adultonan cu mira esaki pa yama Polis.

E ta kere cu di parti di gobierno, di scol, centronan di bario mester haci algo pasobra tin muchanan cu ta cana rond sin nada di haci of nan ta den telefon cual tambe ta un peliger pasobra bo no sa cu ken bo yiu ta chat den e appnan riba smartphone, of den weganan online unda nan ta ‘chat’ cu otro tambe via headphone.

Tin cosnan cu a yega pasa na Aruba. Un persona a invita un mucha un caminda pa dun’e un premio y despues a resulta di ta un homber di casi 50 aña cu ta busca mucha hombernan jong pa abusa di nan, a laga sa.

Segun Gomes, “e peliger ta tur caminda y pesey tin cu habri wowo hancho, horea hancho, controla e muchanan y no habri man zomaar confia laga bo yiu ariba caya”, a expresa.

El a agrega cu ta existi falta di informacion cerca hopi mayor y prome cu yega na sancion mester duna nan e informacion corecto tocante cu e ta esun responsabel pa e yiu, cu no por laga e yiu riba caya zomaar. Si mañan algo pasa nan kier grita, culpa otro hende, pero bo mester bay wak bo mes prome con bo actuacion tabata, con responsabel bo tabata cu bo yiu y despues bo por culpa otro.

Ningun adulto tin derecho pa mishi cu un mucha. Unabes bo ta mayor di edad bo tin cu tene cuenta cu tin un ley cu si e mucha ta menor di edad e ta castigabel. “Ni cu bo a namora, ni cu tin un diferencia di 4 of 5 aña so, pero tin un ley cu bo tin cu respeta”, a enfatisa.

Lisette Gomes a finalisa bisando cu e parti di falta di informacion eyfo mester haci algo pa e yega na e mayornan, pa nan educa nan yiunan, nan mes.