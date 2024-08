Homber sospecha di tabata maltrata su yiu homber menor di edad tabata den Corte

The content originally appeared on: Diario

Abogado ta haya cu ta e mama a bisa e mucha pa gaña riba e tata

ORANJESTAD (AAN): E homber E.G. (33) riba Diahuebs mainta a presenta den sala di Corte cu su abogado mr. Griffith pa e caso penal cu Ministerio Publico a cuminsa contra dje. E ta wordo acusa di a maltrata su yiu homber menor di edad entre 5 y 6 aña, diferente biaha. E.G. ta para riba cu nunca e lo maltrata su yiu. Fiscal ta haya E.G. culpabel y a exigi castigo combina y pa aproba e demanda di daño di 2400 florin cu e mama di e mucha ta exigi. Abogado mr. Griffith a bisa Hues cu ningun momento cu cliente a maltrata e mucha y cu ta e mama a bisa e mucha pa gaña riba e tata. Tin un problema entre e pareha y awor hasta Fundacion Guia Mi ta envolvi pa guia e pareha. Hues no ta haya E.G. culpabel y a declar’e liber.

Tata sospecha di maltrata su yiu: Fiscal a bisa cu ta sospecha E.G. cu entre November 2018 y December 2022, el a maltrata su yiu homber diferente biaha. Hues a mustra cu E.G. a bisa Polis cu e no a maltrata su yiu. El a bisa Polis cu e ta hunga bruto cu e mucha cu por bien ta cu esey a causa cu e mucha a haya marca blauw y cu e sa tik e mucha na su boca ora e papia cosnan malo.

E yiu a declara na KZP cu su tata E.G. hopi biaha a dal’e duro na su pecho y lomba y cu e tin miedo di su tata. E.G. a bisa Hues cu nunca e lo bay haci daño na su yiu. E mama di e mucha a declara cu hopi biaha el a mira e mucha cu mancha blauw despues cu e mucha bin for di su tata E.G. Segun e mama, dia 25 December 2022 e mucha tabatin rasca grandi na cara. Segun e mucha el a cay riba un coy hunga durante cu e tabata hunga. E tata E.G. a bisa Hues cu e no tabata dal e mucha sino tik riba lomba of pecho pa hala atencion di su yiu. El a desmenti di a dal su yiu cu forza.

Hues a remarca cu ta straño cu e mucha ta papia malo di E.G. E.G. a bisa Hues cu su yiu ta gaña varios biaha cu cos ta bay bon na school y ora E.G. bay school, ta resulta cu cos no ta bay bon cu e mucha. Hues a bisa cu e por imagina cu e mucha no kier bisa su tata cu e no ta bayendo bon na school. Hues a bisa cu ta straño cu e mucha ta bisa esaki. E.G. a bisa Hues cu semper e ta sigui guia di Reclassering. Hues a bisa cu e mama a declara cu diferente biaha el a bay cu su yiu ImSan pa tratamento di kap na cabez, rasca na curpa. E.G. a bisa cu e tabata dedica hopi tempo na actividad cu su yiu y cu su yiu ta gusta hunga bruto y ta dal su curpa.

Hues a bisa cu e tin cu traha cu loke e tin y for di loke e ta lesa e ta puntra cu por ta cu E.G. lo ta haci cosnan cu su yiu mientras cu su yiu no ta gusta. Segun E.G., despues cu e mucha a cay na December 2022, 11 luna e no a mira su yiu. Despues el a bolbe mira su yiu pero door cu e mucha a sufri un rasca na su nanishi, a par’e di mira e mucha. Actual e ta mira e mucha pero den presencia di un trahador social di Fundacion Guia Mi.

Mama ta demanda daño: Hues a bisa cu e mama ta exigi daño per huicio di 2400 florin pa e consultanan di psicologo y gasto di abogado pa un caso sumario.

Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu E.G. entre 5 Mei 2018 y 26 December 2020 a maltrata su yiu homber entre 5 y 6 aña. Fiscal a mustra cu e mama a haci denuncia ora cu dia 25 December 2020, e mucha tabatin un rasca na su cara. Fiscal a bisa cu tin diferente potret di e mucha cu hincha, rasca, corta chikito, hincha patras di cabez cu el a sufri. Hasta e mucha tin cicatriz na pecho. Fiscal a sigui bisa cu e mucha ta bisa cu su tata E.G. tabata dal e duro. Fiscal a mustra cu for di interogacion di KZP cu e mucha, e mucha tabata bisa cu su tata tabata dal e duro cu man y cu e no ta gusta bay cerca su tata. Fiscal a mustra cu e tata ta bisa cu e no tabata maltrata su yiu. El a bisa cu e tabata pusha cu su dede na pecho y tabata tik su yiu na pecho pa haya su atencion. E tata a bisa cu e tabata lucha cu su yiu. Na opinion di Fiscal, por bien ta cu e tata no ta realiza cu e tabata haci su yiu dolor. Fiscal a bisa cu pa cu e castigo, e ta tene cuenta cu e casonan ta bieu y cu ta promer biaha cu E.G. ta cay den man di husticia pa un caso asina. Fiscal a exigi 40 ora di trabao of 20 dia sera si no cumpli. Pa loke ta e demanda di daño di parti di e mama, Fiscal a pidi Hues pa aproba e 2400 florin pa tratamento di e mucha. Pa loke ta gastonan di abogado pa un caso sumario, e no ta haya cu esey ta admisibel.

Abogado: mr. Griffith a bisa Hues cu su cliente E.G. ta wordo acusa di maltrato di su propio yiu y esaki ta afecta su cliente, pasobra no ta berdad. E abogado ta haya cu no tin prueba cu E.G. tabata maltrata su yiu.

Mama a bisa yiu pa gaña: Na opinion di abogado, e mama di e mucha ta haci denuncia emocional pero no tin indicacion di maltrato. Na dado momento Reclassering a wordo envolvi riba peticion di E.G. Reclassering a haci investigacionnan riba denuncianan di e mama. Reclassering a pidi psicologo y experto forense pa determina si tabatin maltrato. Reclassering a conclui cu mester kita e autoridad di e mama. Nan ta conclui cu no tin maltrato di e mucha. E abogado a mustra cu e tata a dicidi di busca ayudo di Reclassering y tabata sigui guia di Reclassering. Segun abogado, tin indicacionnan cu e mama cada vez ta bin cu cosnan pa kita e tata for di e mucha. Tabatin casonan den Corte caba pa cu autoridad riba e mucha. Corte a dicidi cu ta e tata tin e autoridad riba e mucha. Voogdijraad a dicidi cu ambos mayor mester sigui guia di Fundacion Guia Mi pa asina drecha e relacion na beneficio di e mucha. E mucha ta bou guia di Fundacion Guia Mi.

Na opinion di abogado, door di frustracion, e mama tabata haci denuncia inhusto pa pinta e tata E.G. scur. E abogado a mustra Hues cu apesar cu e mucha ta bisa na Polis, psicologo, ImSan cu el a cay riba un coy hunga, e mama ta insisti cu ta e tata a maltrat’e. E mucha mes ta bisa cu e slanan cu el a haya na cabez ta door di hunga, caminda el a cay of dal su curpa. Abogado ta haya cu e mucha a wordo instrui door di e mama, kico e mester bisa contra su tata. El a mustra cu den e procesverbaal di KZP, e mucha mes a bisa durante interogacion, cu su mama a bis’e kico e mester bisa. E abogado a bisa Hues cu e no ta haya cu tik un mucha riba su pecho pa haya atencion, por wordo considera como maltrato. E abogado ta haya cu E.G. no ta maltrata su yiu y el a pidi Hues pa declara E.G. liber. Tambe e abogado a pidi pa declara e demanda di daño no admisibel.

Hues a tuma decision: Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. Hues ta haya cu a crea un situacion preocupante pa e yiu homber. E ta haya cu por ta e mucha tin miedo di papia kico a pasa. Hues a bisa cu por ta E.G. tabata hunga mucho bruto of cu e mucha tabata hunga bruto y herida su mes.

Hala atencion di mayornan: Hues ta haya cu e problema entre e mayornan ta afecta e mucha. Hues a hala atencion di e tata y mama cu lo no logra si un mayor ta culpa e otro. E mayornan mester sera cabez pa educa e mucha.

Homber declara liber: Hues no ta haya cu tin suficiente prueba cu E.G. a maltrata e mucha. Hues ta haya cu e mayornan mester duna tempo na e mucha. Hues a declara E.G. liber. El a bisa E.G. pa paga mihor tino ora e ta anda cu e mucha. Hues a bisa e mama cu ta su responsabilidad pa laga e mucha sinti bon ora e ta cerca su tata. Hues a hala nan atencion cu si nan no haci asina, ta nan mesun culpa cu cos ta bay malo cu e mucha. Hues a rechaza e demanda di daño di parti di e mama.