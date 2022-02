Homber di 70 aña acusa di abusa di mucha homber di 11 aña

The content originally appeared on: Diario

Fiscal a exigi 6 aña di prison

ORANJESTAD (AAN): E homber H.(70) diamars mainta a scucha Fiscal exigi 6 aña di prison p’e. Fiscal ta haya H. culpable di a abusa di un mucha homber G.(11).

Fiscal ta acusa H. di a viola G. entre Januari 2021 y Juni 2021. Tambe di a haci actonan inmoral cu G. cu tabata na su encargo. A tapa boca di G, trek e den su cas, kita su paña y abusa di dje. Aunke cu G. a bisa no el a forza tene relacion.

SOSPECHOSO TA NENGA

Hues a puntra H. si e acusacion ta berdad. H. a bisa cu no ta berdad. Hues a mustra cu den relato di Polis tin declaracion di e mama di G. riba 24 Juni 2021 kende ta bisa 2 luna pasa su yiu G. a bisa cu e no kier bay mas serca H. E mama a puntra pakico y G. a bisa cu e no kier bay mas. E mama a bisa cu e yiu a bisa cu e no kier biba mas y actua straño. E mama ta laga su yiu G. serca H. ora e ta bay traha. E mama ta casa cu e ruman homber di H.

HOMBER TA ABUSA DI MUCHA

Ta asina cu tin dos carta a bay na adres na e cas caminda ta bisa cu G. a wordo abusa door di H. y mester tuma accion. E mama a keda asombra pasobra e tin tur confianza cu H. kende ta duna les di steelband na Cas di Cultura. Ora e mama a confronta G. cu e cartanan, el a spanta. Despues el a conta e mama cu H. a abusa di dje. Esaki durante cu e mama tabata traha.

E mama a bay papia cu e yiu homber di H. y a mustr’e e envelopnan cu cartanan. Nan a bay serca H. y confront’e cu e cartanan. Despues di a lesa e cartanan, H. a keda cu cabez baha. E mama a puntra H. si el a abusa di su yiu G. y el a admiti di a abusa di G. E mama a reclama H. con ta abusa di G. E mama a bisa cu segun H. e no a forza G.

YIU A BISA CU SU TATA A ADMITI

a bisa Hues cu e no ta corda cu e mama a puntr’e cu el a abusa di G. y e no a bisa cu el a abusa di G. Hues a remarca cu e yiu homber di H., kende tabata presente ora e confrontacion a sosode, a bisa cu H. a admiti. H. a bisa Hues cu e no ta corda kico el a bisa su yiu.

VICTIMA

Na Polis G.(11) a declara cu ora su school caba, e ta bay serca e ruman di su padrastro H. Na Juni 2021 el a bay na omo y a drumi. Ora el a lanta el a haya su paña baha y su parti atras dolor. Diferente biaha esaki tabata sosode. El a bisa cu e ta bay serca H. pa hunga weganan riba internet. Cada biaha ora e drumi y lanta, e ta ripara su paña baha y dolor atras. Hues a bisa cu e ta haya esaki masha straño.

Despues e mama a papia cu su yiu G. riba su declaracion y e G. a bis’e cu e no a bisa tur cos na Polis pasobra Polis no a puntr’e y e no tabata sinti’e comodo. G. a bisa su mama cu e tabata fia e computer di H. y H. tabata penetr’e y tabata tapa su boca. Despues el a bay KZP y bisa cu apesar el a bisa no, H. a sigui abusa di dje. El a bisa cu H. ta tapa su boca pa asina e no grita. E no kier a bisa su mama pasobra pensa cu si e bisa su mama, su mama lo zundr’e.

RAPORT DOKTER

Hues a mustra cu tin raport di dokter cu a examina G. na September. Dokter a constata cu e mucha tin scheur cu ta señal di penetracion na su atras.

PSICOLOGO

Psicologo ta bisa cu no ta mira cu H. tin problema mental y tampoco indicacion cu lo ta pedofile. Haya cu H. sa kico ta bon y malo. E ta ecocentrico y ta mira su mes y no ta mira consecuencianan di su actonan. Psicologo ta hay’e completo responsabel. E hecho cu e tabata wak pa e muchanan e chens tey cu e lo por haci algo asina. Mester guia intensivo di Reclasering.

DEMANDA

Abogado mr. D. Croes di G., a reclama cu a haya e documentonan pa haya demanda un dia promer cu e caso no por por a haci tur cos manera mester ta. El a bisa Hues cu G. mester sigui guia largo y psicologico intensivo. E ta demanda 7500 pa mama cu a perde 3 luna di salario. Inmaterial 10 mil florin.

FISCAL

Fiscal ta haya un otro caso lamentable. Den casonan asina mester tin prueba di sosten. E ta haya cu e declaracion di e mucha ta confiabel. Mustra cu H. a cumpra un CD di wega pa J. y H. a confirma esaki. E ta haya cu H. a forza G. pa abusa di dje. H. tabatin 70 aña y e mucha 11 aña. El a haci mal uso di e situacion y tabata dificil pa e victima por a bay for di esaki. El a mustra cu tin sentencia Hof cu pa violacion ta 3 aña di prison.

Pa cu castigo tene cuenta cu casonan asina ta trece hopi dolor pa famia y shock comunidad. Ki castigo cu pidi lo no kita e dolor y sentimento di e victima. Fiscal a exigi 6 aña di prison. El a pidi disculpa cu e mama di e victima a haya documentonan pa haci demanda laat. Haya cu no tin documentonan pa prueba cu e mama a perde su trabou. Den un caso civil ta mas na su lugar. Pa loke ta daño inmaterial, ta un hecho cu e victima ta sufri daño. El a pidi pa aproba 5 mil florin y gastonan di abogado. E resto el a declara no admisibel pa asina e mama por haci un caso civil.

Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 18 Februari 2022 lo tin sentencia.