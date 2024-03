Homber di 31 aña cu a mishi cu mucha homber di 13 aña condena na castigo condicional

The content originally appeared on: Diario

​

Despues di 11 aña e homber mes a bay haci denuncia

ORANJESTAD (AAN): Diahuebs mainta tabatin un interesante caso di inmoralidad. E homber A. di 40 aña a worde haya culpabel di a mishi y sunchi un mucha homber di 13 aña, R., na 2011.

E homber A. ta bisa cu el a kere cu R. tabatin 17 aña. Ta asina cu na 2022, A. a dicidi di busca un abogado y a haci denuncia, pasobra R. tabata chantahea A. pa placa pa algun aָña caba sino e lo bay media. E homber R. a worde persigui y condena y ayera A. a worde condena.

Mishi y sunchi mucha: E acusacion cu Fiscal a presenta den Corte contra A., ta di a abusa sexual di un mucha homber R. di 13 aña na Maart 2011. Hues a bisa cu ta hopi tempo a pasa.

Hues a bisa cu e tempo ey R. tabatin 13 aña pero awor ya ta un adulto. Door cu A. a haci denuncia na 2022, e caso a bin na claridad. Ora a interoga R., el a bisa cu tempo e tabatin 13 aña e tabata cana riba un caminda di santo pa bay na cas di wela. A. a pasa den un auto y a ofrece un lift. R. a drenta den auto. Segun R. a bisa, cu A. a keda puntra cuanto aña e tin.



a bisa 13 aña y A. a bisa cu e tabata kere 17 aña. Envez di bay hiba R. na cas di su oma, el a bay cu ne na un veld banda di e Anker na Grapefield y a lock e portanan. Segun R., A ranca R. su cabez y force chupa su parti intimo y a hinca dede den su parti atras.

Acusado ta nenga: Hues a confronta A. cu e declaracion aki y A. ta para riba cu e no a haci nada. Hues a sigui bisa cu R. a bisa cu el a bisa su ruman muher y ningun hende mas. Mas tempo despues R. a drenta den contacto cu A., y A. a pidi sorry. Hues a puntra A., pakico el a pidi sorry si A. ta bisa cu el no a haci nada.

Segun A., el a pidi sorry pasobra e no tabata sa cu R. tabatin 13 aña. Segun A., el a kere cu R. tabatin 17 aña. Hues a remarca ta un diferencia grandi den edad y lo por ripara esey den apariencia.

El a puntra A., con A. a conclui cu R. lo tin 17 aña. A. a bisa cu R. tabata mustra un mucha di 17 aña cu tabata mesun halto cu ne. El a bisa cu e no a puntra R. pa su edad. Hues a remarca cu R. a bisa cu A. a puntra pa su edad.

Hues tabata blo puntra A., kico a pone pensa cu R. tabatin 17 aña. Segun A., R. a cuminsa ta cu haci cosnan manera cu e kier tin un relacion. Hues a puntra A., kico e ta pensa awor di e caso. El a bisa cu e lo no a sunchi R. y mishi su curpa y parti intimo.

Victima a chantahea acusado: Hues a mustra cu un aña despues, na 2012, e ruman muher di R. a yama A. y reclam’e di a abusa di su ruman homber chikito. E tempo ey A. tabata na Hulanda studiando. Segun A., el a desmenti esey. El a bisa Hues cu e conoce e ruman muher di R.

El a bisa Hues cu e ruman muher di R. a bis’e cu e no kier pa e caso aki bin na claridad y pa A. regla e asunto cu R.

Hues a puntra pakico A. a cumpra iPhone pa R. y despues a duna placanan, 12 mil Euro (25 mil Florin) pa su estudio. Segun A. el a haci esey pa R. no a haci denuncia den media. R. ta menaza A. cu si no paga su estudio, e lo bay media. Tin e mensahenan aki riba WhatsApp.

Acusado a denuncia victima: Na 2022 ora cu R. a bolbe pidi placa, A. a busca asistencia di abogado. Esey a trece cu ne cu A. a bay haci denuncia y e ora ey e caso a bin na claridad caminda cu Polis a persigui R. y tambe A.

Ta asina cu dia 15 December 2022, R. a worde condena na 6 luna condicional cu 2 aña di prueba pa a chantahea A.

Fiscal ta exigi castigo condicional: Fiscal a bisa Hues cu e caso ta remarcabel pa cu e funcion di e victima. El a bisa cu e acusado A. ta para riba cu no tabatin penetracion. Tabatin sunchimento y pasamento di man. Fiscal ta haya cu no ta proba penetracion. Fiscal ta haya cu A. ta culpabel di haci actonan inmoral cu un mucha homber menor di edad.

Na opinion di Fiscal, segun ley, apesar cu ta un menor di edad ta gaña cu su edad, e acusado ta culpable. E ta haya cu esaki ta pone hopi presion riba e acusado pa busca pa sa edad di e persona.

Fiscal ta haya cu si un persona kier tin relacion cu un otro persona, mihor co ta pa pidi identificacion. Aki ta un caso di inmoralidad cu un mucha di 13 aña. Fiscal a mustra cu e victima R. a chantahea A. entre 2020 y 2022 y A. a paga mas o menos 25 mil Florin pa evita cu R. lo perhudica A. su carera. Esaki ta un caso serio. Na dado momento A. a bay haci denuncia. R. a worde condena y awor A. ta dilanti Hues pa un caso di inmoralidad.

Fiscal ta haya cu ta e acusado A. mes a pone cu e caso a bin dilanti. Fiscal ta haya e caso di actonan inmoralidad haci na 2011 proba. Pa cu e castigo, el a tene cuenta cu e tempo cu a caso y tur loke a sosode. El a exigi 10 luna di prison condicional cu 2 aña di prueba.

Abogado: Abogado mr. Canwood a bisa Hues cu A. a admiti di a sunchi y mishi na curpa di R. E acusado a bisa cu el a kere cu R. tabatin 17 aña. El a desmenti di a penetra e mucha cu su dedenan. E abogado a bisa Hues cu no ta asina cu A. a lock e portanan.

E auto su portanan ta lock automaticamente ora e auto core riba 20 km/h. E abogado a bisa cu 1 aña despues e ruman muher di R. a bisa A. pa percura cu e asunto no ta sali den publicidad y pa regla cu R. Esey a pone cu A. a duna R. un I Phone. Na 2020 y 2021, den forma di chantahe, R. tabata pidi placanan. E abogado a mustra tur e mensahenan cu R. a manda A. y exigi placa. Despues R. ta pidi disculpa. Apesar di bisa cu e lo stop, na 2022, R. a bolbe cuminsa chantahea A.

E ora ey A. a busca asistencia di abogado y a haci denuncia. E abogado ta haya cu no por castiga A. mas cu e sunchimento. El a pidi Hues pa tene cuenta cu mas cu 13 aña a pasa despues di e incidente. E abogado a sigui bisa cu su cliente A. kier a pone un fin na esaki y e mes a bay haci denuncia. E abogado a mustra cu un condena lo por perhudica A. cu tin un acuerdo cu AZV pa un caso cu ta data di 2011.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a pospone e caso pa bay pensa. Ora el a bolbe el a bisa cu e ta dicta sentencia di biaha. Hues ta haya A. culpable di haci actonan inmoral cu un mucha. E tempo ey R.(13) y A.(31). Hues a bisa cu sunchimento di un menor di edad ta actonan inmoral y mishimento na curpa tambe. Hues no ta haya proba cu A. a abusa di R.

Hues a bisa A. cu muchanan mester worde proteha pa hendenan adulto cu smaak sexual. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu ta promer biaha cu A. ta cay den man di husticia. Hues ta haya cu ta A. mes a pone cu R. a pidi placa. Hues ta comparti punto di bista di Fiscal. Hues ta haya cu esaki mester ta un señal na comunidad cu no por tolera tipo di cosnan asina. Hues a condena A. na 10 luna di prison condicional y 2 aña di prueba.