Homber cu a viola turista durante masashi condena na 3 aña di prison y 5 aña no por duna masashi

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e homber Venezolano O.(34), a scucha Hues bisa cu e ta culpabel di a viola de dama turista F.,

ora cu e tabata duna masashi. Apesar cu O. ta para riba cu e no a viola sino tabatin un relacion intimo cu permiso di e turista, Hues no a kere esaki. Hues no a sigui Fiscal su exigencia pero a condena O. na castigo di prison y tambe cu O. no ta permiti haci masashi pero algun aña.

FISCAL A EXIGI 4 AÑA

Dia 14 di Juni 2024, tratamento di e caso a tuma lugar caminda e dama turista F. a viaha bin Aruba hunto cu su casa. Den Corte el a haya oportunidad di expresa tur e experencia amargo cu el a pasa aden.

Despues Fiscal a bisa Hues, cu O. a abusa di su posecion y a viola un turista. E turista a pensa promer cu O. su man lo a faya ora e tabata masashi na su pia. Despues e ta sinti con O. a hinca dede den su parti intimo.

E dama a haci denuncia di violacion contra O. Fiscal a mustra cu O. a bisa cu el a haci un fayo door di tin relacion intimo cu e turista. El a kere cu e turista a gusta y pesey a hinca dede y despues a tene relacion sexual. Fiscal a remarca cu e turista a bisa cu ningun momento el a duna autorizacion pa O. mishi cu su parti intimo y mucho menos tene relacion sexual.

Fiscal a exigi 4 aña di prison. Tambe Fiscal a bisa cu mester proteha comunidad di cu O. lo bolbe haci algo asina. El a exigi pa prohibi O. pa 4 aña no por haci e trabao di masashi.

SENTENCIA

Hues a bisa cu e ta haya proba cu O. a abusa di e turista dama F. Na opinion di Hues, tin prueba di sosten pa declaracion di turista. El a mustra cu e casa di turista a constata cu despues di masashi cu su señora a cambia completo. Despues di a baña, e dama a conta su casa kico a pasa cu ne. Tambe tin video di hotel caminda por mira e señora turista yorando. Hues a bisa cu e ta haya declaracion di e turista confiabel.

Na opinion di Hues, e solo hecho cu e turista no a bisa O. cu e no kier, no kiermen cu el a gaña. E solo hecho cu despues di e masashi, el a bay sali cu su casa, no kiermen cu e dama lo ta gaña. Hues a bisa, ki motibo e turista tin pa bay gaña riba O.

Hues a mustra cu segun hurisprudencia, tin hopi caso di abuso durante masashi, no na Aruba so sino na Hulanda tambe. Hues a bisa cu e turista tabata full sunu y tabata den un posecion vulnerable. A tapa su curpa cu serbete. Durante masashi, O. a hinca dede den su parti intimo. E dama no a reacciona violento. El a paralisa y no a spera esaki. Segun hurisprudencia, ora di masashi, si e persona no duna un aprobacion, no por tin relacion sexual. Hues ta haya cu O. a forza e dama turista.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu un turista cu a bin cu su casa pa pasa bon na Aruba, ta wordo viola. Esaki ta afecta nomber di Aruba. E turistanan aki por ta nunca mas ta bay bin Aruba. Hues a sigui bisa cu e ta tene cuenta cu Corte Superior su sentencianan. El a condena O. na 3 aña di prison y cu pa 5 aña O. no por haci trabao di masashi.