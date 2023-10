Homber cu a viola colega na trabao condena na 2 aña y 10 luna di prison

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta Hues a bisa cu e ta haya e homber Dominicano U.(37) culpabel di a viola e dama T. durante trabao riba 16 Januari 2023 na un hotel grandi na Palm Beach.

Fiscal a exigi 3 aña: Luna pasa tratamento di e caso aki a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu a base di denuncia di victima T., a surgi investigacion y detencion di U. E sospechoso tabata desmenti. Door cu a tuma DNA di e victima, diripiente U. kier declara y ta bisa cu tabatin relacion sexual cu T. Fiscal ta haya cu e 3 testigonan di parti di abogado no por bisa nada concreto sino ta insinua cu lo tabatin un relacion entre U. y T. na 2019.

Fiscal a bisa cu Instituto Forense na Hulanda (NFI) a haci investigacion cu lo tin indicacion di violacion pero door cu U. a admiti, no tabata necesario mas investigacion. Fiscal a bisa cu no ta asina cu door cu U. ta pretende cu tabatin un relacion, no por bisa cu el a viola T. Fiscal a cuestiona declaracion di U. cu T. lo a rabia pasobra U. no kier a sigui tin relacion sexual. Fiscal ta haya cu tin suficiente prueba di sosten. Fiscal ta haya cu U. a viola e dama T. E ta haya cu U. a tacha integridad di dama T. y cu esaki lo por afecta T. Fiscal a exigi 3 aña di prison.

Sentencia: Diabierna mainta U. a presenta den sala di Corte y Hues a bisa cu e ta haya violacion y forza e victima T. pa haci actonan sexual, legalmente proba. Hues ta haya cu tin prueba di sosten. El a mustra cu e coleganan di trabao a declara cu cu despues di e abuso, e victima tabata tembla y yora. E tabata grita U. pa no mishi cu ne y pa bay. Hues a sigui bisa cu e no ta duda den declaracion di victima.

Hues a bisa cu e no ta kere U., cu e victima tabata yora pasobra U. no a sigui tene relacion sexual cu ne. Hues tambe a bisa cu no tin indicacion cu tabatin relacion promer.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu U. a keda hopi tempo sera den warda di Polis. Esey ta trece cu ne cu e ta reduci e castigo. Hues ta haya e exigencia di Fiscal na su lugar pero a reduci 2 luna . El a condena U. na 34 luna di prison cu ta 2 aña y 10 luna di prison.