Homber cu a hunga di ta “gangster” cu arma di candela condena na 1 aña y 8 luna di prizon

ORANJESTAD (AAN): E hombernan S.K.(22) y O.V. (30) a presenta den Corte pa duna cuenta di e delitonan cu nan a haci.

Nan ta wordo acusa di hortamento cu kibramento y posecion di arma di candela riba 19 October 2022 y 7 November 2022. Dia 19 October 2022, nan a horta for di un lugar door di kibra. Dia 3 November 2022, a detene S.K. relaciona cu e ladronicia y posecion arma y O.V. a keda deteni 7 November 2022

LADRONICIA

S.K. a admiti di a kibra drenta den un negoshi na Savaneta riba19 October 2022 y cu e tabata hunto cu O.V. Segun S.K. door di situacion financiero dificil el a dicidi di bay horta. Hues a puntra S.K. riba e arma di candela cu a haya na su cas. S.K. a bisa Hues cu e tin un arma na cas pa seguridad. El a bisa cu el a cumpra arma pa defende su mes ora otro bin atak’e y busca problema. El a bisa Hues cu esnan cu ta bin riba dje ta arma.

Hues a puntra O.V. tambe tocante e ladronicia y el a admiti. Hues a bisa cu na Polis, O.V. a desmenti. Segun O.V., e no a gusta e forma con e tabata wordo interoga. Hues a bisa cu tin video di seguridad caminda ta mira con nan a horta. Ademas riba facebook tambe tin imagennan di dje cu arma. Segun O.V. e no ta papia cu Recherche pero dilanti Hues e ta admiti. E tambe a bisa cu su situacion financiero tabata malo y e tabatin hamber. Pesey el a bay horta. El a bisa cu e tabata hunga gangster riba facebook y tabatin un arma di candela.

HAYA CELLULAR DEN CEL

Hues a mustra cu tin un relato cu ta mustra cu den KIA, miembronan di seguridad a haya O.V. cu un cellular y den cellular a mira video e ta bisa cu e tin un pistool 9 mm y un revolver 38. O.V. a bisa Hues cu e tabata hunga gangster. Hues a bisa cu den video O.V. a bisa cu e lo bisa Hues cu el a haya e armanan abao. Hues a bisa cu riba potret por mira O.V. cu dos arma. Segun O.V., esnan riba potret no ta di dje, sino esun cu a hay’e na su cas.

Hues a mustra cu S.K. y O.V. tin carchi di castigo. S.K. a wordo condena pa horta un brommer mientras cu O.V. tin condena pa atraco.

FISCAL

Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba tur cos acusacionnan. El a bisa cu tin video di seguridad caminda Recherche ta reconoce O.V. Tambe riba facebook ta mira O.V. ta mustra cosnan cu el a horta. Tambe Fiscal a bisa cu a haya armanan di candela y balanan. El a sigui bisa cu riba cellular di O.V. den KIA a haya combersacionnan y imagennan.

Pa cu e castigo, Fiscal a bisa Hues cu tur dos acusado tin carchi di castigo. Fiscal ta haya cu aunke cu ambos a haci e mesun delito, e ta haya cu mester tin diferente castigo. El a exigi pa S.K. 24 luna di prison di cual 8 luna ta condicional cu 3 aña di prison. Pa O.V., Fiscal a exigi 24 luna di prison di cual 6 luna ta condicional cu 3 aña di prueba. Fiscal tambe a exigi pa e armanan di candela y e balanan wordo destrui.

ABOGADO

Abogado mr. Banis di S.K. a bisa Hues cu Recherche a haci investigacion na cas di su cliente, sin cu tin permiso di Hues Comisario y tampoco Hues Comisario tabata presente. 4 pa 7 miembro di Recherche a drenta den cas. E abogado a cuestiona e hecho cu laga S.K. firma un documento pa listra den e cas sin cu e ta compronde Hulandes. E ta kere cu ta despues di e investigacion, a laga S.K. firma e documento na warda di Polis. E abogado ta haya cu S.K. no a duna permiso pa listra den cas. El a cuestiona e hecho cu Polis a boei S.K., pone riba suela y tur e agentenan tabata cu arma. E ta haya cu nan a manipula tur cos pa hustifica nan investigacion siendo cu no tin permiso di Hues Comisario. E abogado a pidi Hues pa declara e investigacion ilegal y pa declara S.K. liber di posecion di arma. E abogado a bisa Hues cu e arma no ta sirbi pa tira pero si por us’e pa spanta hende.

Segun e abogado, su cliente S.K. a sigui movecionnan di O.V. Ta O.V. a corta e tralinan di hero. El a pidi Hues pa tene cuenta cu S.K.(22) a yuda cu investigacion. E abogado a pidi Hues pa castiga S.K. igual na loke e ta cera caba den KIA, cu ta 6 luna.

Abogado mr. Edwards a bisa Hues cu Fiscal kier crea un impresion robez di su cliente O.V. pa loke ta su combersacion riba cellular for den KIA. E abogado a mustra cu dilanti Hues Comisario, el a admiti di a horta y posecion di arma. Tambe ora di trata su prolongacion di detencion el a admiti. E abogado a bisa Hues cu O.V. su actuacion riba video di cellular e kier a mustra tof y sensacional. E abogado a sigui bisa cu lamentablemente door di situacion financiero dificil, O.V. a tuma decision robez di bay horta. Segun e abogado, O.V. ta realisa cu e mester drecha su bida. El a pidi Hues pa no huzga O.V. pa e parti sensacional riba cellular.

Fiscal a reacciona riba e critica di mr. Banis. Na opinion di Fiscal, e procedura normal ta cu Recherche ta palabra cu Fiscal pa haci accion y si esnan na cas no kier, e ora ey ta bisa Fiscal y Fiscal telefonicamente ta informa Hues Comisario.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a bay pensa un rato y dicta sentencia di biaha. Hues a cuminsa cu S.K. riba e defensa cu e investigacion ilegal. Hues a rechaza ponencia di abogado mr. Banis. Hues a bisa cu e ta rechaza e defensa pasobra no tin suficiente indicacion riba esaki. Hues tambe a bisa cu si tin investigacion ilegal no ta asina cu mester declara pruebanan haya ilegal. Hues a bisa cu S.K. a admiti di tabatin arma di candela y a horta. Hues den su evaluacion di e caso a bisa cu e no ta haya cu S.K. su funcion ta menos cu O.V.

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu ladronicia den negoshi ta hopi molestioso pa e doño y ta causa miedo. Arma di candela ta causa inseguridad den comunidad. Hues a bisa cu e no ta haya cu mester castiga O.V. mas, mirando su actitud den Corte. Hues a condena S.K. y O.V. na 20 luna di prizon, di cual 5 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. El a duna orden pa e armanan y balanan wordo destrui.