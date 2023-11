Homber acusa di a abusa di su dos yiunan declara liber

The content originally appeared on: Diario

Mientras cu Fiscal a exigi 6 aña di prison



Hues no ta haya cu tin suficiente prueba

ORANJESTAD (AAN): E homber G. di 35 aña riba Diamars mainta a bira sumamente contento ora cu el a tende Hues bisa cu no tin suficiente prueba y ta declar’e liber. E famianan di e acusado a grita di alegria mientras cu e mama di e muchanan y su pareha actual a keda asombra. Fiscal su cara tambe a cambia y posiblemente e lo bay apela e sentencia.

Fiscal: Siman pasa 14 November 2023, tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu G. a abusa di su dos yiunan homber C.(8) y E. (7) entre 2021 y 28 Maart 2023. Fiscal a exigi 6 aña di prison y a pidi Hues pa aproba 20 mil florin di e demanda di daño y cu medida di pago.

Sentencia: Diamars mainta miembronan di CEA tabata atento mirando cu tin famia di e acusado y famia di e mama di e yiunan, T. E famianan di e acusado a bay sinta ariba den di dos piso mientras cu e famia di e victimanan ta sinta abao.

Hues a bisa cu G. ta wordo acusa di a abusa di su mesun 2 yiunan homber. Na opinion di Hues, no por spera cu e dos yiunan lo bay duna declaracion detaya consistente. Hues ta haya cu mester anda cauteloso cu e declaracionnan ora ta trata di e acusado G. cu ta desmenti categoricamente.

Declaracionnan trece duda: Hues a mustra cu e mucha homber E.(7) a wordo interoga den un studio special. El a bisa cu G. a siña nan mishi cu otro y mustra nan video porno. El a bisa tambe cu G. a mishi cu nan. El a bisa cu G. lo a penetr’e di atras pero e no a sinti nada. El a bisa cu esaki sosode ora e mama no tabata na cas. Segun E., el a bisa su mama pero e mama no a haci nada. Ora a repasa e declaracion pa E., e tabata sacudi cabez manera NO. Hues a sigui bisa cu C. tambe a declara cu G. a penetr’e y cu el a sinti dolor. El a bisa cu ora e mama a bay supermercado, esaki tabata sosode.

E mama T. a wordo interoga y el a bisa cu el a bin haya sa despues cu su ruman muher a haya riba Tablet cu e muchanan tabata wak caminda a filma nan ta mishi cu otro. T. a bisa cu e tabata bay supermercado pa mas o menos 20 minuut y bolbe.

Hues ta haya cu den declaracion di e muchanan tin cosnan cu ta contradeci otro. Tambe cu E. tabata sacudi cabez.

Hues ta duda cu den un periodo di 20 minuut, manera T. ta bisa cu el a bay supermercado, e abuso tabata tuma lugar. Na opinion di Hues, remarcabel ta con C. ta bisa cu e no sa con su mama T. a haya sa, siendo cu E. ta bisa cu el a bisa e mama. E mama ta bisa cu ta su ruman muher a bis’e.

Sospechoso declara liber: Hues ta haya cu no tin prueba convincente. El a bisa cu por bien ta cu e muchanan a mira videonan pornografico riba e Tablet. Remarcabel ta cu riba e video caminda e muchanan tabata haci actonan inmoral, por scucha un hende puntra si nan a caba cu nan tarea. E momento ey a mira e muchanan actua manera cu nan a wordo sorprendi.

Hues a declara G. liber y pa e wordo poni den libertad di inmediato. Por a scucha famianan di G. tabata grita di alegria.