HOH orguyoso di por tabata anfitrion di ‘Island Woundcare Symposium 2023’

Di seis edicion organisa cu enfoke riba eleva conocemento:

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa Horacio Oduber Hospital y su team di Wondpoli tabata anfitrion di e “6th Island Wound Care Symposium”. Un total di 12 profesional local y internacional den e mundo di cuido y specialmente cuido di herida tabata presente pa comparti informacion y nan conocemento. Mirando e tremendo organisacion di e simposio aki por a conta un bes mas cu asistencia di un grupo di mas di 200 profesional den cuido cu ta interesa pa siña e ultimo avansenan den loke ta cuido di heridanan. Tur aña ciencia medico ta sigui desaroya y ta bin cu metodonan nobo pa atende cu pashent y yuda nan cura nan heridanan mas lihe y na un forma mas eficiente y cu menos cicatriz.

Drs. Yuri Casseres, Manager medico/ Ciruhano general na Horacio Oduber Hospital (HOH) a expresa cu esaki ta e di seis biaha cu ta organisa e simposio aki. E ta un simposio cu normalmente hospital ta organisa cada dos aña pero debi na e pandemia a salta algun aña y awo e di seis edicion por a tuma luga. E simposio a tuma luga riba dia 28 y 29 di september den Renaissance Convention Center.

“Tur dos dia tabatin basta topico interesante basa riba e cuido di herida y e ultimo avansenan y interesante sigur tabata e perspectiva cu psicologo Johnny Boekhoudt ca duna pa loke ta e parti emocional y mental cu e pashent por ta pasando aden na momento cu e tin un herida” drs. Casseres a splica. E grupo di participante cu a asisti ta varia entre nurse, dokter, specialista y demas profesionalnan cu ta traha den e area di cuido, cu ta atende cu herida of cu tin un afinidad p’esaki.

Director di HOH, drs. Jacco Vroegop, a sigura cu Horacio Oduber Hospital ta inverti hopi den hende y esey ta pa haci nan vision “Accesible health care for everyone without compromising on quality” un echo. Como Hospital nos meta ta pa ta financieramente sostenibel, inverti den calidad, sigui siña y educa y Hospitalidad na prome luga. “E simposio ta un di e inversionnan cu HOH a haci e aña aki y ta bunita pa mira alrededor di 200 participante cu a presenta pa siña y sali bek cu mas informacion tocante cuido di herida pa asina mehora calidad di cuido na Aruba”, Vroegop ta splica.

Dokter di cas, Joaquin Van Trigt, a menciona cu ta importante pa keda na altura di e guidelines nobo, mirando cu tur aña e cosnan ta cambia y ta bon pa nos como dokter haya e informacionnan necesario y actualisa.

Maria Dirksz, nurse na cas di nos grandinan SABA, ta por lo menos un di e participantenan cu ta atende e simposio tur aña, mirando cu tur aña tin cosnan nobo y tin hopi cos di siña. Maria Dirksz ta gusta traha cu herida y ta gusta haya sa cada bes mas tocante cuido di herida. E ta tuma tur informacion p’asina bay bek y practic’e na su luga di trabou.

Yuri Casseres a gradici tur e sponsornan cu a haci e simposio aki posibel y e team di Wound Care Clinic pa nan esfuerso pa organisa e simposio exitoso aki. Tambe na team completo di Horacio Oduber Hospital pa nan sosten pa haci e “6th Island Wound Care Symposium” un otro exito rotundo.