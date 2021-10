Hoge Franse cultuuronderscheiding voor Monique Nouh-Chaia

08/10/2021 15:27



Van onze redactie

Monique Nouh-Chaia-Sookdew Sing (r) krijgt de oorkonde overhandigd van vertrekkend Franse ambassadeur Antoine Joly.

Foto: Franse ambassade



PARAMARIBO –

Monique Nouh-Chaia-Sookdew Sing is onderscheiden met de Franse medaille ‘Ridder in de Orde van Kunst en Letteren voor Buitenlanders’. Deze onderscheiding van de hoogste culturele orde in Frankrijk kreeg Nouh-Chaia Sookdew Sing dinsdag opgespeld door de vertrekkende Franse ambassadeur Antoine Joly tijdens een korte ceremonie.

Deze prestigieuze en eervolle onderscheiding is de

kunstgaleriehoudster toegekend door het Franse ministerie van

Cultuur voor haar bijna dertig jaar lange staat van dienst in de

Surinaamse cultuurwereld. Nouh-Chaia-Sookdew Sing is manager van

Readytext Art Galery. De galerie is een podium voor onder andere

schilders, schrijvers en beeldende kunstenaars om ook

internationaal te exposeren. “Deze medaille ben ik je verschuldigd

voor je constante inzet om de Surinaamse kunst in de wereld

bekendheid te geven”, zei ambassadeur Joly aan Nouh-Chaia-Sookdew

Sing.

Joly vindt dat zij de onderscheiding terecht verdient voor haar

niet aflatende toewijding, vastberadenheid, inzicht voor nationale

en internationale samenwerking en het overbrengen van de diepe

passie van kunst op iedereen om haar heen. “Je hebt grote

schilders als Marcel Pinas en John Lie a Foe bekend gemaakt”, sprak

Joly lovend.

“Ik herinner me ook met ontroering mijn ontmoeting met Erwin De

Vries in uw galerie, ik had het genoegen om werken van uw favoriete

schilders te ontdekken en soms ook te kopen, die ook de mijne zijn

geworden. Ze verlichten mijn kantoor op de ambassade en sommige

werken zullen me vergezellen in mijn Franse residentie om van te

genieten tijdens mijn pensionering.”

Een stralende Monique

Nouh-Chaia-Sookdew Sing met haar opgespelde medaille.









