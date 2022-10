Hogamento misterioso di hoben Daniel Perez durante pool party na Palm Beach

The content originally appeared on: Diario

Caso a shock su amigonan Diadomingo mainta trempan

ORANJESTAD (AAN): E tabata un tipo di celebracion cu a cuminza desde Diasabra caba na un cas situa na Palm Beach 366, cu ta situa como 110 meter pariba di Palm Beach Plaza. E cas aki di dos piso ta conoci como ‘Palm Villa’ y ta worde gehuur regularmente riba Airbnb cu turistanan, ya cu e tin 5 camber, 3 baño, 7 cama, y ta acomoda 10 huesped.

Autoridad no a divulga exactamente ki tipo di celebracion tabatin, pero ta parce cu esaki a bira un fiesta cu a bay di “solo-solo”, pues di ora cu solo a baha te ora cu solo a sali.

E prome yamada: Awor autoridad ta investigando pa asina haya sa cu precision, si acaso consumo demasiado di alcohol of algo otro a hunga un rol cu un hoben masculino a habri Diadomingo mainta sin bida eynan. Aparentemente net ora cu cielo a cuminza bira cla mainta, cu hobennan tabata den piscina ta hunga cierto wega cu retonan pa cada uno. Diripiente a bin nota cu un di e hobennan no ta mas na superficie, y aki a core drenta den pool pa sake afo. Pero ya caba el a guli basta awa y no tabatin pulso mas.

Palm Beach ta hopi grandi: Polis a bisa, cu e prome yamada cu a drenta na Central di Polis tabata pa 6:05 am, unda personanan den panico ta informando autoridad cu un persona a haya problema den un pool na un cas na Palm Beach, y e no ta duna señal di bida. Sinembargo tabatin un problema den e comunicacion! Esta cu e persona cu a yama no sa e adres, no sa unda exactamente nan ta na Palm Beach, pero ta sigui mustra cu e persona no ta reacciona y no tin signo vital.

Central di Polis mesora a mobiliza un unidad di Polis di Noord pa cuminza core den e cayanan di e inmenso bario di Palm Beach pa check kico lo ta pasando. Como cu e personanan no por a duna un detaye exacto, Polis no sa bon con pa yega. Como cu e bario di Palm Beach tin alrededor di 600 cas, ta dificil pa sa den ki area.

A hiba e victima pa Hospital: Mientras cu e patruyanan di Polis tabata kibrando cabez pa haya sa unda na Palm Beach e caso a socede, diripiente yamada a drenta na Central di Polis. E biaha aki ta e profesionalnan di Servicio di Emergencia na Dr. Horacio Oduber Hospital ta raporta cu un mucha a caba di wordo treci eynan y e no ta duna señal di bida. Mediconan ta haya su morto tiki raro, y cu aparentemente el a hoga den Pool.

Mesora e unidadnan di Polis a wordo desvia y a bay na Servicio di Emergencia na Hospital pa haya sa kico ta pasando. Aki a bin haya algun hoben para pafo di e lugar y ta mira cu nan tin cara tur na yoramento, y ta den shock. Polis a core bay paden, y a bin haya informacion cu pa 6:42 am, Docter Kuip a constata morto di e hoben.

E hoben identifica: Polis a identifica e hoben como Daniel Perez Cujia, di 24 aña di edad naci na Aruba y su famia ta procedente di Colombia. Mesora Polis a core pone Recherche y demas autoridad na altura di loke ta pasando, y a cuminza papia cu e hobennan pafo pa haya mas detaye.

Atrobe ora cu a papia cu e hobennan aki, sea nan ta den shock of realmente no sa exactamente e adres di e lugar unda e hogamento a socede. Cu hopi splicacion y tratando di yuda nan, a bin haya sa cu ta trata aki di e cas di huur grandi conoci como ‘Palm Villa’.

Mesora a pone Recherche di Noord na altura di esaki, y tambe a pone oficialnan forensico di BFTO na altura. Nan a presenta na Hospital. Ora cu Polis a pone e mayornan di e victima na altura pa nan acudi na Hospital, nan no kier a kere. Pasobra na nan parecer, nan yiu ta drumi den camber sano y salvo. Pero ora di a bay check esaki, a resulta cu enberdad e camber ta bashi.

Nan tabata inconsolable ora di yega Hospital, y aki Bureau Slachtofferhulp a yega pa asina duna nan sosten y guia den tur esaki.

Polisnan a acudi na Palm Villa na Palm Beach 366, y aki a bin haya indicacion cu ta un sorto di Pool Party cu hopi botter habri di alcohol poni banda di pool, bao di e patio, y na e Bar cu tin cerca di e Barbecue Pit. A topa cu e piscina tambe cu ta di tamaño 5.5 meter x 2.5 meter. A observa varios cos mas, cu a pone nan pidi oficialnan forensico di BFTO pa acudi na e cas tambe pa saca potret y tuma dato. Recherche di Noord tambe ta sigui cu interogacion di tur hende cu tabata presente.

Sperando contesta: Pa haya sa kico exactamente a socede, lo tin di bay warda testnan toxicologo cu normalmente ta dura algun dia. Esaki lo yuda pa haya sa si acaso e.o. ta trata di venenamento di sanger door di demasiado alcohol, of ta algo otro.

Amigonan mesora a indica cu Daniel Perez ta un persona hopi trankil, persona basta social, amable, y cu amor grandi pa musica. E ta un persona cu a wordo describi como ‘bon mucha’ tempo e tabata alumno di EPB Hato. Amigonan ta sigur cu ta algo a bay robez net ora cu Daniel tabata den piscina. Nan ta hopi tristo y ta lamenta cu un hoben asina talentoso a wordo ranca for di su bida di e forma aki. E potretnan aki pa cortesia di Facebook y Airbnb.

Na famia y amigonan di e fayecido, DIARIO y tambe Cuerpo Policial ta manda palabranan di condolencia.