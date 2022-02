Hoefdraad vecht in hoger beroep ‘in staat van beschuldigingstelling’ aan

19/02/2022 00:00

Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financien.

De advocaat van ex-minister Gillmore Hoefdraad, Murwin Dubois heeft vrijdag zijn pleitnota ingediend bij het Hof van Justitie in civiele zaken, tegen het in kortgeding gewezen vonnis van 17 december 2020. In dat vonnis heeft rechter Suzanne Shu geoordeeld dat de in staat van beschuldigingstelling van Hoefdraad, door de Nationale Assemblee, na een tweede verzoek van de Procureur Generaal, rechtmatig is geweest. De eis van Hoefdraad toen, om de in staat van beschuldigingstelling op te schorten werd afgewezen.

Volgens Dubois, kan als het Hof van Justitie nu in hoger beroep

meegaat met zijn redenen waarom hij het niet eens is met

kantonrechter Shu, het wel van invloed zijn op de strafzaak waarin

Hoefdraad is veroordeeld. “Dan kan het wel gaan betekenen dat er

een stukje onrechtmatigheid ontstaat in de vervolging die het

Openbaar Ministerie heeft toegepast om tot een veroordeling van de

heer Hoefdraad in de strafzaak te komen bij het Hof van Justitie in

eerste aanleg.

Volgens Dubois zal in deze zaak het niet alleen een unicum, maar

ook voor zijn client ‘geweldig mooi’ zijn wanneer de rechter tot

het oordeel komt dat zijn in staat van beschuldigingstelling door

het parlement, ongeldig is en dus wordt opgeschort. Volgens Dubois

zal dat direct van invloed zijn op de veroordeling van Hoefdraad

door het Hof van Justitie. Dan zou de veroordeling van de ex

minister dus niet op rechtsgeldige gronden hebben

platsgevonden.

Eerder deze maand, op 16 februari heeft Hoefdraad ook al hoger

beroep aangetekend tegen het in verzet gewezen vonnis van 11

februari in eerste aanleg, waarin hij is veroordeeld tot een

gevangenisstraf van 12 jaar en een geldboete van SRD 500.000

subsidiar met 12 maanden gevangenisstraf. Deze aantekening zal nu

administratief verwerkt worden. “Het is dan afwachten op welke dag

en tijdstip de hogerberoep aantekening in behandeling zal worden

genomen.

Ten aanzien van deze strafzaaak bij het Hof van Justitie, is

hoger beroep aangetekend ondanks dat de wet Hoefdraad die

mogelijkheid niet biedt, omdat hij niet persoonlijk aanwezig was op

de zitting van de verzetzaak. Maar volgens Dubois zijn er twee

juridisch opvattingen. De wet zegt evenwel dat bij het niet

verschijnen van de verdachte op de zitting van de verzetzaak, die

gelegenheid voor het aantekenen van hoger beroep de verdachte wordt

ontnomen. De andere opvatting bij juristen is dat de rechter, in

dit geval het Hof van justitie, in eerste aanleg, de verdachte die

mogelijkheid niet mag ontnemen. “Wij vinden dus dat dit een manco

is in de wet”, zegt Dubois.

“Er is altijd een fifty -fifty kans dat het hoger beroep in deze

strafzaak wordt toegewezen. Als je niet probeert is er helemaal

geen kans”, redeneert Dubois. Mocht het Hof van justitie het hoger

beroep toewijzen aan Hoefdraad, zal deze kwestie wederom ter

rechtszitting in behandeling worden genomen. In hoger beroep zal

deze zaak minstens anderhalf tot twee jaar kunnen duren.

Het ligt in de strategie van Hoefdraad en zijn advocaat dat alle

rechtsmiddelen in Suriname worden aangewend. Mocht hij geen gelijk

krijgen van de justitiele autoriteiten in Suriname, zal hij zijn

zaak voorleggen aan de mensenrechtencommissie van de Organisatie

van Amerikanse Staten.







