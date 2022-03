Hoe kon voortvluchtige Piet Wortel vrij in Suriname leven?

10/03/2022 18:00

-

Armand Snijders

Siegfried Worstel naast Maxima en echtgenoot Willem-Alexander na de verloren WK-wedstrijd van Oranje in 2010.



PARAMARIBO –

De drugscrimineel Siegfried ‘Piet’ Wortel (53), die vorige week op de luchthaven van Aruba werd opgepakt, werd al jaren door de Nederlandse justitie gezocht. Hij was in 2018 Nederland ontvlucht, na niet te zijn teruggekeerd van verlof tijdens zijn gevangenisstraf van zeven jaar die hij moest uitzitten. Sindsdien leed hij een onbezorgd bestaan in Suriname, waar hij volgens Nederlandse autoriteiten zijn criminele activiteiten voortzette. Iedereen wist dat, maar de Surinaamse jusitie keek de andere kant op.

In 2012 verscheen een foto in de media waarop Wortel naast (toen

nog) kroonprins Willem Alexander en prinses Maxima stond, gemaakt

na de door Nederland verloren finale van het WK-voetbal in

Zuid-Afrika in 2010. Wortel stond grijnzend naast het echtpaar, dat

niet zou hebben vermoed wie die voor hem vreemde man was. Het was

Wortel ten voeten uit, hij werd graag gezien in het gezelschap van

‘belangrijke’ mensen.

Dat die bewuste foto pas in 2012 boven water kwam, was niet

geheel toevallig. Even daarvoor, om precies te zijn op 3 april, was

hij met vier medeverdachten kort voor het begin van de Champions

League-kwartfinale tussen Barcelona en AC Milan die ze zouden

bijwonen, opgepakt in Barcelona in een onderzoek naar een partij

van ruim elfhonderd kilo cocaine die was onderschept in de haven

van Rotterdam en die was verstopt in een lading whisky. Daarnaast

werd hij in verband gebracht met een reeks cocainetransporten

vanuit Zuid-Amerika naar onder meer Hongkong, de Kaapverdische

eilanden en Nederland. In 2014 werd Wortel in Nederland veroordeeld

tot zeven jaar gevangenisstraf.

Bordo

Dat Wortel van voetbal houdt, bewees hij ook in Suriname waar

hij hoofdklasseclub Notch financierde. Toeval of niet: niemand

anders dan Joel ‘Bordo’ Martinus is eigenaar van deze vereniging.

En die werd op 1 maart 2019 door een rechter in de Franse stad Le

Mans in hoger beroep bij verstek veroordeeld tot een

gevangenisstraf van acht jaar. Hij werd door de rechter gezien als

de spil achter de cocainesmokkel van meerdere bolletjesslikkers die

van Suriname naar Frans-Guyana reisden.

Wortel was in 2018 niet teruggekeerd van een verlof tijdens zijn

gevangenisstraf, waarvan hij nog drie jaar moest uitzitten. Terwijl

hij hoog op de lijst stond van de Nederlandse justitie, kon hij

jarenlang ongestoord genieten van een luxe leventje in zijn

geboorteland Suriname. Hij had goede contacten tot in de hoogste

kringen, waardoor hij er ongemoeid werd gelaten. Zo zou hij zelfs

kind aan huis zijn geweest bij vicepresident Ronnie Brunswijk.

In Suriname is hij volgens Nederlandse onderzoekers

waarschijnlijk verder gegaan met zijn criminele activiteiten. In

het criminele milieu deed in 2019 het verhaal de ronde dat twee

Amsterdamse criminelen in september van dat jaar waren geliquideerd

omdat ze met anderen een partij van vierhonderd kilo cocaine hadden

gestolen van de organisatie van Wortel. Het ging om Genciel ‘Genna’

Feller, die op Curacao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer

Kelvin Maynard, die in Amsterdam Zuidoost werd vermoord.

Surinaamse nationaliteit

Wortel wordt verder onder meer genoemd als een van de verzenders

van de partij van 4.200 kilo cocaine die in april 2020 werd

onderschept in een loods bij de haven van Antwerpen. Ook bij

afrekeningen in het drugsmilieu in Suriname viel zijn naam

regelmatig. Maar de lokale politie heeft dat, voor zover bekend,

nimmer serieus onderzocht.

Integendeel, Wortel was een graag geziene gast bij bepaalde

leden van de regering. Zo zou hij regelmatig over de vloer zijn

gekomen bij vicepresident Ronnie Brunswijk, die trouwens ook nog

een jarenlange celstraf in Nederland wegens drugshandel moet

uitzitten. Deze zou naar verluidt zelfs hebben geprobeerd om Wortel

de Surinaamse nationaliteit te geven, zodat hij nooit zou kunnen

worden uitgeleverd aan Nederland. Echter, daar stak president

Chandrikapersad Santokhi, zelf ooit minister van Jusitie en

Politie, een stokje voor.

Wortel werd vorige week direct opgepakt op Aruba toen de

Nederlandse justitie er lucht van had gekregen dat hij daarheen was

gereisd. Echter, dat ze geen pogingen had gedaan hem al in Suriname

te (laten) arresteren en op het vliegtuig te zetten, is

opmerkelijk. Immers, het was publiek geheim dat hij er sinds zijn

verdwijning een nieuw bestaan had opgebouwd. Het Openbaar

Ministerie in Nederland wil niet zeggen of het wel aan de

justitiele autoriteiten in Suriname heeft gevraagd om Wortel aan te

houden en een enkele reis naar Nederland te geven.

Maar de, wat de Nederlandse officier van justitie ooit noemde,

‘onbetwiste leider van een als een multinational geleide

drugsorganisatie’, waande zich onaantastbaar en stapte vorige week

met een vals Surinaams paspoort op het vliegtuig naar Aruba, waar

aan zijn vrije leven dus een einde kwam. In Nederland wachten hem

nog minimaal 1.082 dagen in een cel. Daarnaast zal hij stevig aan

de tand worden gevoeld over een aantal drugstransporten en

afrekeningen die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, wat

de Surinaamse opsporingsautoriteiten consequent hebben

nagelaten.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina