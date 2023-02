Hobennan cu ta caba scol secundario tambe por aplica pa SVT y haya chens di drenta servicio militar

The content originally appeared on: Diario

Jessy Ras, Coordinador:

*No ta automatico pero si mas facil

ORANJESTAD (AAN)—Den entrevista cu DIARIO, Jessy Ras, Coordinador di Sociaal Vormingstraject (SVT), el a splica cu nan ta bezig dunando instruccion na e grupo nobo, esta SVT-16.

Desde aña pasa nan a cuminza caba cu e parti di inscripcion, y nan ta cerando esaki dia 24 di Februari, asina cu si tin mas hoben cu tin interes por bin aplica mas pronto posible, pa SVT-16 cu ta bay cuminza na Maart proximo.

Jessy Ras a comenta cu e mayornan ta keda satisfecho cu e trayecto di nan yiu den SVT, y hopi biaha ta nan ta pusha e hoben pa inscribi den e opleiding aki.

E sosten di mayornan ta hopi importante, pasobra mayoria di e hobennan aki ainda ta biba na cas cu nan mayornan of cu nan famia, y ta hopi importante pa pusha nan, pasobra tin biaha e hoben ainda ta indeciso riba kico e kier haci.

Y mayornan, mayoria di biaha, ainda tin grip na cas, pa e muchanan bin aplica. Semper SVT tin contacto cu e mayornan y nan ta yuda pa e hoben por finaliza e trayecto.

SVT ta pa tur hoben entre 17 y mey y 24 aña di edad, sea cu a drop out of cu el a caba un scol manera MAVO of EPB tambe por aplica. Awo nan a amplia e grupo meta cu hobennan cu a finaliza un scol secundario.

Jessy a señala cu tin biaha tin e mal informacion den pueblo cu SVT ta pa “mala mucha” so, cu ta problematico. Pero no ta asina, e ta tambe pa hobennan cu a drop out of a caba scol, pero no a haya chens afo pa nan purba un reto nobo. Pa e hobennan cu a caba scol secundario si nan kier bira militar, e ta bira hopi mas facil si haci e trayecto aki.

Ora nan tin un aña den SVT nan sa caba kico ta e bida militar y pa nan ta mas facil, aunke no automaticamente nan por drenta den e servicio militar, pero pa nan ta mas facil e parti di seleccion, y pa nan haya e opleiding tambe.

Ras a agrega cu nan ta enfoca riba e grupo 16, pero tambe nan a cuminza cu un grupo di mucha muher, y e planning ta pa otro aña na Augustus ta cuminza otro grupo di damas. Si tin mucha muher cu ta interesa, y ta den edad di 17 aña y mey y 24, por cuminza aplica caba. Por comunica pa medio di SVT su facepage of email y bisa cu tin interes.